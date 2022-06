Parragh szerint neki nincs miért bocsánatot kérnie

Érthető módon komoly felháborodást váltott ki a szakszervezetek részéről, hogy Parragh László egy minapi interjúban arról beszélt, hogy a tanároknak szabad a nyaruk és délután négykor hazamehetnek, míg a tűzoltókat szerinte a társadalmi megbecsültség és az adrenalinlöket motiválhatja. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke azonban az ATV Egyenes Beszéd című műsorában ezzel kapcsolatban arról beszélt, hogy szerinte nincs miért bocsánatot kérnie.

Én is voltam fiatal. Az embernek vannak álmai, vágyai, motivációi, és ez a motiváció nem mindig kizárólag a pénz. Én például tanár akartam lenni, annyira felnéztem a tanáraimra

- mondta Parragh.

Arról is beszélt, hogy látta a lemondási felszólítást is, "jót mosolyogtam rajta". Úgy gondolja, szükség lenne béremelésre a pedagógusoknál, de minden béremelést úgy kell kezdeni, hogy megnézzük, miből lehet emelni. Ezután a kormány sikerpropagandáját megcáfolva arról beszélt, hogy "egy ország addig nyújtózkodhat, amíg a takarója ér", tehát ezek szerint most már ő is elismeri, hogy nagy bajban van a magyar gazdaság.

A forint árfolyamával kapcsolatban pedig Matolcsy Györgybe szállt bele, szerinte hátradőltek az MNB-nél és nem foglalkoztak ezzel a területtel, amit súlyos hibának tart. Ezzel kapcsolatban problémának látja, hogy a jegybank túlzottan független a kormánytól, a monetáris és a fiskális politika közötti együttműködés komoly felhőkkel terhelt, ennek pedig az ország issza meg a levét.