Brenner: A Jobbik támogatja a különadókat, ha azokat nem hárítják át a magyar polgárokra

Szerdán folytatta munkáját az Országgyűlés, ahol Brenner Koloman, a Jobbik képviselője napirend előtti felszólalásában a Fidesz által bejelentett különadók kérdését feszegette. Leszögezte,

a Jobbik hazánk jobbközép konzervatív pártjaként egyetért a különadókkal abban a formában, hogyha azokat nem tudják az érintettek továbbhárítani a magyar polgárokra.

Ellenpéldaként említette a korábban bevezetett bankadót, ahol – mint emlékeztetett – a bankszektor sajt bevallása szerint is 200 milliárd forintot hárított át a betétesekre. Brenner szerint félő, hogy a most kivetni szándékozott különadók esetében is ez fog történni.

A jobbikos politikus szerint itt lenne az idő bevonni a közteherviselésbe a „nemzeti burzsoáziát”, akik

az elmúlt pénzbőségben és EU-forrásban bő esztendőkben az ismert túlárazásokkal és egyéb trükkökkel, bizony, extraprofithoz jutottak.

Példaként hozta fel a miniszterelnök apjának kőbányáit, melyek adózás utáni profitrátája 30 százalék felett volt.

Élesen kritizálta azt a kormányzati lépést, hogy

kivették a rezsicsökkentés rendszeréből az önkormányzatokat és a vállalkozásokat.

Évente több mint 2000 milliárd forintos megszorítással számol a kormány A kabinet a soproni kihelyezett kormányülésen döntött a rezsi- és honvédelmi alap felállításáról, illetve az azt finanszírozó extraprofitadó kivetéséről, aminek összege 2022-ben meghaladja a 800 milliárd forintot, jövőre pedig eléri az 1000 milliárd forintot - mondta Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorának nyilatkozva.

Brenner idézte a Vállalkozók országos Szövetségének elnökét, aki szerint az Orbán-kormánynak ez a lépése komoly inflációs hatással fog járni, ráadásul sok családnak öt főnél kevesebbet foglalkoztató mikrovállalkozás a munkaadója, az ő kereseti adataik így meg sem jelennek a KSH adataiban. Emlékeztetett,

egy évtized forrásbősége után a magyar polgárok 40 százaléka semmilyen megtakarítással nem rendelkezik. 60 százalékuk létbizonytalanságban él.

Úgy véli, a most véget ért forrásbőséges időszakban a hazai kis- és középvállalkozásokat kellett volna támogatni az uniós forrásokból. Megismételte pártja lengyel mintára benyújtott javaslatát az alapvető élelmiszerek áfatartalmának eltörléséről, valamint az üzemanyagok jövedéki adójának és áfatartalmának csökkentéséről, mert – mint fogalmazott –

nem lehet, hogy egyik pillanatról a másikra majd ráengedjük a lakosságra a 800 forintos benzint.

Válaszában Tállai András, a Pénzügyminisztérium államtitkára azt kifogásolta, hogy az ellenzéki képviselő egyszer támogatja a kormány válságkezelő intézkedéseit és az extraprofitadó bevezetését, míg politikai alapon hiányol cégeket, embereket az adóztatásból. Szerinte a kormány politikája egyértelmű. Rámutatott arra, hogy az elhúzódó háború következményeit még senki sem látja. Kijelentette: a kormány megvédi „az agyontámadott” rezsicsökkentést.