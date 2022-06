Hernádi: az ellátásbiztonság miatt júliustól fokozatosan ki kellene vezetni a hatósági áras benzinárat

Terjedelmes interjúban fejtette ki véleményét a Mandinernek Hernádi Zsolt a hatodik uniós szankciós csomagról, az olaj­embargóról, a kormány által nemrégiben bejelentett különadókról, illetve természetesen a hatósági áras benzinárról is beszélt.

A Mol elnök-vezérigazgatója úgy véli, a 480 forintos hatósági benzinár a versenyárlogikának mond ellent azzal, hogy kiszorítja az importot, és felborítja a kereslet-kínálati egyensúlyt.

Hernádi kifejtette, ez nemcsak arról szól, hogy mennyivel lehetne több a Molnak a jövedelme, hanem arról is, hogy az egyébként is labilis európai kőolaj- és dízelolajpiacon még egy bizonytalansági tényezőt beállítottak.

"Mert senkinek ne legyen kétsége, középtávon azok sem fognak 480 forintért terméket behozni, akiknek hálózatuk van itthon, még akkor sem, ha van megfelelő mennyiségű üzemanyaguk. Ez a versenyárképzés logikája. Tudják, ez olyan, mint amikor kiöntök egy pohár vizet az asztalra: az arra fog folyni, amerre lejt az asztal. Megtehetem, hogy megemelem az asztalt, és akkor arra folyik, amerre akarom, csak előbb-utóbb elfárad a karom, és a kezemmel mást nem is tudok már csinálni. Erre elengedem az asztalt, és akkor a víz ugyanúgy folyik majd, mint annak előtte. Az ársapka és az extra elvonás verseny- és jövedelemkockázat egyben. De még egyszer: ez nem a pénzről szól, hanem az ellátásbiztonságról"

– magyarázta.

Arra a kérdésre, hogy várható-e ellátási probléma az ársapka miatt, Hernádi azt mondta, mindennek megvannak a fizikai korlátai. Mint mondta, a magyar piac akkor tud jól működni, ha van benne valamennyi import. Márpedig a nyomott árnak kiszorító hatása van, és ebből az következik, hogy előbb-utóbb hiány keletkezik - tette hozzá.

A Mol elnök-vezérigazgatója rámutatott: "Ráadásul egy ilyen hatósági intézkedés egyáltalán nem gondol a rendkívüli helyzetekre, mint amilyen most történik az osztrák finomítóban, hogy késik a karbantartás utáni újraindulás. Az importpiacon eddig egyedül az OMV maradt talpon, most ő is elesett, nem lesz képes ellátni a kútjait. Nemcsak azért, mert ársapka van, hanem mert nem rendelkezik elegendő mennyiségű áruval".

"Képtelenség 10-15 százaléknyi árukiesést egyik napról a másikra pótolni. Közgazdászként, de az ellátásbiztonságért felelős vezetőként is azt kell mondanom, hogy egy ilyen árbeavatkozás csak igen rövid távon tartható fenn"

- mondta. Hozzátette, a jó hír, hogy a kormány érti az érveinket, és történtek korrekciós lépések is, amelyeknek kedvező hatásuk van: a teherautókat, majd a külföldieket már kivették a kedvez­ményezettek köréből.

Hernádi kérdésre válaszolva azt mondta: ha nem is egy lépésben, de július elseje után fokozatosan ki kellene vezetni az árkorlátozást. Legalábbis úgy látja, ellátásbiztonsági szempontból ez lenne a célszerű.

De ez a kérdés nem az övék, az ő felelősségünk a döntéshozók tájékoztatása.

A Mol elnöke rámutatott,

azért is vannak magas árak, mert túlkereslet van, muszáj lenne csökkenteni a fogyasztást is, az majd korrigál.

Egyre gyakrabban hangoznak el javaslatok, mint a tömegközlekedés támogatása, a nagyvárosi autómentes hétvégék. A rászoruló rétegeket pedig célzott támogatással kell és lehet segíteni, sorolta.

Az interjúban arról is kérdezték, ha visszaemelkedik a benzin ára, akkor miért küzdött Orbán Viktor Brüsszelben, Hernádi úgy azt mondta: ha nem teszi, elesünk.

Mert akkor nem az lenne most a kérdés, mennyibe kerül az üzemanyag, hanem hogy van-e egyáltalán. A mezőgazdaság, az ipar, a teherfuvarozás leáll üzemanyag nélkül. Gázolaj nélkül Magyarország nem megy sehova, előre legalábbis biztosan nem. Ezért küzdött – nagyon helyesen – a miniszterelnök. És ezért támogatták hol társ­utasként, hol artikulált véleménnyel mások is az álláspontját. Tudomásul kell venni, hogy Közép-Európa speciális helyzetben van

– szögezte le.

Érdekesség, hogy a G7 a Reacty Digital piackutatóval közösen végzett 1000 fős reprezentatív felmérése szerint amennyiben piaci áron kellene tankolnia (800 forintos benzináron számolva) az autósoknak, úgy minden megkérdezett második magyar inkább nem vezetné és letenné a kocsiját.