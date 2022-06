Ausztria hatmilliárd eurós csomaggal támogatja az ország lakosságát a drágulások miatt

Az osztrák kormány kedden, a drágulásokra reagálva, hatmilliárd eurós csomagot mutatott be, amely már idén nyáron több száz eurós egyéni kifizetéseket jelentene a lakosság számára - adta hírül az APA osztrák hírügynökség.

A folyamatos áremelkedések miatt az osztrák kormány, a kedden bemutatott csomag szerint, ötmilliárd eurót fordítana magánszemélyek támogatására, egymilliárd eurót pedig a vállalkozások kisegítésére. Amennyiben a parlament elfogadja a javaslatot, az első kifizetésekre már idén nyáron sor kerülhet.

A csomag szerint a családok gyerekenként 180 eurónyi (aktuális árfolyamon 71 ezer forint) támogatást kaphatnak a családi pótlékon felül augusztusban, míg szeptemberben az alacsony jövedelműek - a szociális ellátásban részesülők, a minimálnyugdíjasok és a munkanélküliek - 300 euró (119 ezer forint) összegű, egyszeri támogatásban részesülhetnek.

A csomag legjelentősebb része az úgynevezett klímabónusz, amelyet a csomag részeként, az eredeti 100-200 euróig terjedő összegről 250 euróra (99 ezer forint) növelnének; ezt az éves járulékot az Ausztriában októbertől hatályos széndioxid-adó ellensúlyozására vezették be, s mindenki jogosult rá, aki Ausztriában évente legalább 183 napon át bejelentett lakóhellyel rendelkezik. A klímabónusz részeként a családosok gyerekenként ennek a 250 eurós összegnek a felét is megkapnák. Emellett Ausztria minden lakosát 250 eurós (99 ezer forint) egyszeri kompenzáció illetné meg az áremelkedések miatt. A csomag kitér a családi adókedvezmény és a gyermekek után járó kiegészítő pótlék megemelésére is.

Karl Nehammer, Ausztria kancellárja a csomag bemutatásakor méltatta a javaslatot, Johannes Rauch, a kormány szociális minisztere pedig meggyőződéssel állította, hogy "ezen intézkedések nem csak felveszik a harcot a szegénységgel, hanem meg is fogják akadályozni azt".