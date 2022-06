Infláció idején pont jó: Tállai elismerte, júliusra csúszik át a kiegészítő nyugdíjemelés

Korábban júniusra ígérte a kormány az évközbeni nyugdíjemelést, de most megerősítette, hogy júliusra csúszik át – írja a Portfolio.hu. A parlament hétfői ülésén az MSZP-s Komjáthi Imre a pénzügyminisztertől azt kérdezte: miért tolta el a kormány egy hónappal az évközi nyugdíjemelést. Felidézte, a kabinet a választások előtt azt ígérte, hogy a júniusban jön az infláció miatti nyugdíjemelés, de kiderült, hogy ez csak júliusban történik meg és mindez sok érintett kisnyugdíjasnak nehézséget okoz.

Varga helyett azonban Tállai András államtitkár válaszolt, aki elismerte a csúszás tényét, és abban is egyetértett Komjáthival, hogy ez problémát jelent.

Tállai szerint ugyanakkor a kormány kitart korábbi ígérete mellett, miszerint megőrzi a nyugdíjak vásárlóértékét, ezért a tervezettnél magasabb infláció miatt 3,9 százalékos évközi nyugdíjemelést hajt végre az év elejéig visszamenőleg, illetve a 13. havi nyugdíjra vonatkozóan is, csak nem júniusban, hanem júliusban.

Az államtitkár elmondta azt is, hogy szeptemberben újra megvizsgálják a gazdasági adatokat és az esetleges további emelést.

A gazdasági lap számításai szerint a mostani 3,9 százalékos kiegészítő emeléssel 8,9 százalékos lesz összesen az idei átlagos nyugdíjemelés, miközben maga a kormány is inkább 10 százalék körüli éves inflációval számol, így tehát további 1 százalékos nyugdíjemelés is kellhet pusztán az inflációkövetéshez is.