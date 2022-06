Kocsis Máté újabb harca az ellenzékkel: összevonná az EP- és az önkormányzati választásokat

"Mostantól mindig egy időben tarthatják Magyarországon az európai parlamenti és az önkormányzati választást, így 9-10 milliárd forinttal olcsóbb lesz a lebonyolítás"

- mondta a kormánypárti Origo szerint Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője egy keddi háttérbeszélgetésen.

A portál állítása szerint az erre vonatkozó törvényjavaslatot jövő héten nyújthatják be a parlamentnek. A javaslattal kapcsolatban alkotmányossági aggályok sem lehetnek, mondta Kocsis Máté az Origo kérdésére, mert

a jelenleg hivatalban lévő önkormányzati vezetők mandátuma 2024 októberéig tart majd. Májusban arról dönthetnek a választók, hogy 2024 októberétől 2029 októberéig kik vezessék az önkormányzatokat.

Hazugság, hogy a háború miatt! Kocsis már hetek óta készül az ellenzéki pártok pénzének elvételére Nagy port kavart, hogy tegnap délután Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán bejelentette, az ellenzéki pártoknak is "hozzá kell járulniuk" a rezsivédelmi alaphoz. Egészen konkrétan "legalább azzal a három milliárd forinttal, amennyivel többe kerülnének a parlamenti frakcióik a következő években". A kormánypárti politikus figyelmeztetett is: erre tesznek javaslatot jövő héten.

Mi állhat a háttérben?

Mivel az ellenzék az EP-választáson külön, de az önkormányzatin valószínűleg összefogva indulna el, így gyakorlatilag kétféleképpen kellene kampányolnia, egyrészt a pártoknak a saját terveiket/különbözőségeiket kellene megmutatnia, másrészt pedig közösen kellene megjelenniük a választóik előtt.

A háttérbeszélgetésen az is kiderült, hogy a kormánypártok kezdeményezni fogják jövő héten a parlamentben, hogy az ellenzéki frakciók támogatása 3 milliárddal, a kormánypártiaké pedig 2 milliárd forinttal csökkenjen ebben a ciklusban. Emelett a házszabályt is módosítanák, Kocsis elmondása szerint a frakciókból való kilépés és belépés szabályain, valamint a beszédjoggal kapcsolatban is módosításokat javasolnak, így többek között az időkeretes viták hossza is csökkenhet.