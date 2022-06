Lukács László György, a Jobbik alelnöke a Parlamentben napirend előtti felszólalásában figyelmeztetett arra, hogy a kormány által bevezetett árstop, extraprofit adó, valamint inflációs politika nincsen összhangban a valósággal.

Felidézte, tapasztalatai szerint az árstopban érintett termékek nagyon sok boltból eltűntek, példaként a kristálycukrot hozta fel. Az is gyakori, hogy ezen termékek helyettesítőinek árai az inflációnál magasabb mértékben emelkednek. A valósághoz kell igazítani a szabályokat - fogalmazott.

A jobbikos országgyűlési képviselő arról is beszélt, hogy az extrapofit adóról is bebizonyosodott, végül nem a cégek, hanem a legkisebbek, a családok fogják azt megfizetni. Példaként hozta "Európa legbunkóbb légitársaságát", amely már be is jelentette, hogy áthárítja a terhet az emberekre.

Lukács László György az infláció kapcsán pedig arról szólt, a 27 százalékos áfa miatt a kormány rekordbevételre készül, így mintegy 500-600 milliárd forintos bevételt fizettetnének meg a legszegényebbekkel.

A Jobbik szerint az alapvető élelmiszerek esetében be kell vezetni a nulla százalékos áfát, amelynek betartását szigorúan kell ellenőrizni, de hosszútávon a szociális kártya bevezetése a megoldás.

"Ha régen nem volt pénzünk, összedobtunk egy lecsót, ha ma összedobunk egy lecsót, nem marad pénzünk"

- utalt a helyzetre Lukács László György.

A kormány nevében válaszoló Tállai András szerint a nulla százalékos áfa gondolata csak egy nagyotmondás.