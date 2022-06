Dumb és Dumberhez hasonlította Nagy Mártont és Gulyás Gergelyt a Ryanair-vezér

A Ryanair vezérigazgatójának stílusa elfogadhatatlan és hagy maga után kivetnivalót - közölte Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter szerdán az MTI-vel. Kedden Michael O'Leary, a Ryanair vezérigazgatója a hvg.hu-nak adott interjújában nem fukarkodott a jelzőkkel, leidiótázta a minisztert, ötször is, majd egyszer le is ostobázta, továbbá hibbantnak is nevezte, amiért a magyar kormány a légitársaságokra is kivetette a különadót, a covid miatt amúgy is veszteséges éveik után.