Orbán Viktor a fizetése megduplázásáról: „Kivártam a sorom”

Orbán Viktort kérdezték az ellenzéki képviselők a Parlamentben hétfő délután, az azonnali kérdések órájában. Az előző ciklus óta először kellett a miniszterelnöknek válaszolnia az ellenzék kérdéseire.

Orbán Viktor a kereskedőkre mutogat

Kálmán Olga (DK) az élelmiszer-drágulásra hívta fel a figyelmet, és mint mondta, bízik benne, hogy a két gasztronómiai rajongó, Orbán Viktor és Németh Szilárd meglátják, mennyivel kerül többe a leveszöldség, a hús, a krumpli, „a pacalról nem is beszélve”. A DK-s politikus szerint a családokat maga alá temeti az infláció, és szerinte Orbán Viktor csapnivalóan kormányoz.

Áfacsökkentést követelt az alapvető élelmiszerek esetében. Miért az összeomló gazdaságpolitikája miatt kell bűnhődniük az embereknek a vasárnapi ebédnél is? – tette fel a kérdést Kálmán Olga.

„Kérdezett Ön már engem, emlékeim szerint akkor jobban ment”

– kezdte a válaszát Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint az egész kontinenst egy háborús infláció sújtja, aki közelebb van a háborús zónához, ott magasabb az infláció – vélekedett. Áfacsökkentés nem lesz, mert mint mondta: ha áfát csökkentünk, azzal nem az ár megy lejjebb, a kereskedők teszik el a többletet, az ársapka a lényeg.

Viszontválaszában Kálmán Olga megjegyezte, nem voltak nagy elvárásai Orbán válaszával kapcsolatban, de ezt is sikerült alulmúlnia, a miniszterelnök viszont megígérte, marad a rezsicsökkentés.

Orbán: „Kivártam a sorom”

Jakab Péter, a Jobbik frakcióvezetője közölte, elhiszi, hogy Orbán Viktornál pánikra semmi ok, hogy ő nyugodt, hiszen mikor meg volt szorulva, úgy gondolta, hogy megemeli a fizetését, 100 százalékkal. A jobbikos politikus szerint a magyar melósoknak, pedagógusoknak is radikális béremeléssel kellene segíteni, mert nettó 200 ezerből nem jön ki a stratégiai nyugalom. De a magyar munkavállaló ígéretet sem ad – tette hozzá Jakab Péter.

Felidézte a jegybankelnök kijelentését is: „az ön jobbkeze, Matolcsy György szerint itt az ideje a nyugdíjkorhatár-emelésnek.

„Halálra akarják dolgoztatni a magyart?”

– tette fel a kérdést Jakab Péter.

Orbán Viktor szerint a miniszterelnöki fizetésről a parlament döntött. Eddig is elfogadtam a parlament döntését, ezután is el fogom – kommentálta a fizetésemelését, hozzátéve:

„kivártam a soromat”.

Jakab Péter viszontválaszában arra figyelmeztetett, hogy már 404 forint az euró, az infláció miatt a magyar családok félmillió forintot buknak. „Van hat gazdasági miniszter a kormányban, egyiknek sincs esze?” – kérdezte a jobbikos politikus. Varga Mihálynak van, ő áfacsökkentést akart 2010 előtt az infláció ellen, csökkentsék az áfát, biztosítsák, hogy az emberek meg is kapják azt – szorgalmazta Jakab Péter.

Orbán Viktor ismételten megerősítette: az áfa csökkentése nem csökkenti az árakat. Egyetlen módon lehet csökkenteni, be kell avatkozni az áralakításba – magyarázta, hozzátéve: még ha az extraprofitnak senki sem örül. „Nem káosz van, hanem áttekinthető rendszer” – szögezte le.

Orbán Viktor a Parlamentben Béli Balázs/Alfahír

Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten...

Fekete-Győr András (Momentum) kérdését azzal kezdte, hogy meglátása szerint a 404 forintos euró, a háború és történelmi nehézségek idején az őszinteség és az együttműködés az egyetlen út.

A Momentum frakcióvezetője sérelmezte, hogy büntetőadókkal sújtják közvetve az embereket.

Több mint kétmilliárd forintot vesznek ki az emberek zsebéből – állította a képviselő, aki a „megalomán olimpiai beruházásokat" is kifogásolta, de megjegyezte:

„Szeretünk focizni és a magyar válogatottnak drukkolunk”

Fekete-Győr a közvetlen demokrácia mellett is hitet tett, majd emlékeztetett, amikor a Fidesz az SZDSZ-szel népszavazást kezdeményezett annakidején. A rendőrök, az ápolók, tanárok fizetésének emelését sürgette a tervbe vett olimpiai beruházás helyett.

Orbán Viktor válaszában közölte, az Olimpiai Bizottság az illetékes, majd kioktatta a képviselőt arról, hogy

2030-ban nem lesz olimpia...

Fekete-Győr viszontválaszában felidézte, 2017-ben 266 ezren kérték, hogy legyen népszavazás az olimpiáról, majd visszavonták az olimpia ötletét, akkor ezt a kormányfő álomrombolásnak nevezte. A képviselő arról is beszélt, hogy eközben a kezdő pedagógusok 250 ezres bérről álmodnak, ahogy az ápolók és a rendőrök is.

A miniszterelnök második viszontválaszában az ellenzéki politikus tudtára adta, hogy

„amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten",

azután az ellenzéki koalícióra lépéssel kapcsolatos korábbi, ellentmondásos álláspontjával szembesítette a momentumos képviselőt.

„Nem ígért semmit, de azt be fogja tartani"

Harangozó Tamás (MSZP) elmondása szerint április 3-án úgy tűnt, a kormánypártiak felszálltak a Holdra, és onnan szemlélték a választási eredményt, de hozzátette, mintha azóta se szálltak volna le a földre. Az MSZP frakcióvezető-helyettese kiemelte az oktatás, az egészségügy és a rendvédelem kérdéskörét.

Emlékeztetett, hogy iskolák zárnak be, osztályokat vonnak össze, tanárhiány lépett fel, ahogy kórházi osztályokat is megszüntetnek – sorolta.

„Egy huncut fillér sincsen" béremelésre – rótta fel a politikus.

Orbán Viktor emlékeztette Harangozót, milyen eredményt ért el a körzetében a fideszes jelölttel szemben. Megígérte, hogy 10 százalékos emelést kapnak majd a pedagógusok, az ápolók pedig nemrég kaptak, sőt szavai szerint "soha akkora béremelés nem történt", mint az elmúlt időszakban.

„2010-ig Önök a rendőrséget leépítették, és azt Pintért Sándor építette újra"

– emlékezett vissza a kormányfő.

Harangozó viszontválaszában fanyar módon konstatálta, hogy

a miniszterelnök „nem ígért semmit, de azt be fogja tartani".

A szocialista képviselő szerint a rendőri hivatásos állomány béremelése, illetményrendezése és a kiegészítések későbbi beépülése is fontos lenne, mert tömegesen szerelnek le a rendőrök, nincs elég pedagógus és ápoló – mutatott rá.

Orbán ezután ismét a 2010 előtti kormányzás mulasztásait hánytorgatta fel. Mint elmondta, a Honvédelmi Alapba beszedett extraprofitadótól azt reméli, tud majd a kormány az érintett problémák orvoslására pénzt fordítani.

„Disznófejű nagyurak”

Toroczkai László azzal kezdte szavait, hogy szerinte „olyan, mintha néha elmennének a lényeg mellett".

A Mi Hazánk frakcióvezetője pártja nevében tolmácsolta, örülnének, ha újra vármegyék és főispánok lennének Magyarországon. Ugyanakkor leszögezte, nem akarnak pártprivilégiumként működő alaptörvényt.

Viszont a kormány intézkedései közül a különadókat is támogatják, de Toroczkai úgy véli, „néha szórakoztató, néha vérlázító" módon folyik a vita a légitársaságok és a kormány között. Jelezte azt is, hogy elutasították ők is a globális minimumadót.

Az ellenzéki politikus azt javasolta, hogy digitális adót kell bevezetni osztrák példa alapján a Facebook- vagy Google-típusú nagy cégekre, avagy szóhasználata szerint

„ezekre a disznófejű nagyurakra".

Orbán Viktor Toroczkainak szánt válaszában azt mondta, „ez is egy új kezdet".

„Tisztelettel köszöntöm Önöket most. Meglátjuk, hogyan lesz. Ellenzékben vannak, amit mi tiszteletben tartunk"

– fogalmazott a kormányfő, aki egyúttal a jobbikos múltra is visszautalt.

Szerinte a történeti alkotmány benne van az alkotmányban jelenleg is, ez tisztelgés a minket megelőző a harmincegynéhány nemzedék iránt. Orbán szerint nagyon lassan halad az Európai Unió az adószabályok reformja terén a techcégek kapcsán.

Toroczkai hangot adott annak a migrációt illetően, hogy nagyon nagy a baj a déli határon – állapította meg, és nagyobb bátorságot vár a kormánytól ebben a kérdésben. Emellett biovédelmi csoport felállítását is javasolta a koronavírus kapcsán.

A miniszterelnök megállapította, hogy a Mi Hazánk vezetőjével az oltás kapcsán nem tudnak dűlőre jutni. Azt viszont elismerte, a helyzet az orosz-ukrán háború miatt nehéz, a határőröknek kevés a pénz, a munkaterhük pedig nagy.

„Az fog történni Önnel, amit nekünk szán”

Furcsa „vita" zajlott Tordai Bence (Párbeszéd) és Orbán Viktor között: az egyik szerint épp megszorítás van, a másik szerint viszont nincs. Mivel Orbán Viktoré volt az utolsó szó, így abban maradtak, hogy

„Magyarországon nincs megszorítás, nem is lesz"

– legalábbis Orbán Viktor szerint.

Tordai Bence amúgy párhuzamot vont Orbán Viktor 2006-os cikksorozatára, amelyben illegitimnek nevezte a Gyurcsány-kormány megszorítócsomagját, ugyanis az akkori kampányban a szocialisták erről nem beszéltek; Tordai szerint ugyanez a helyzet a mostani Orbán-csomaggal, ami mögött elbújhat a korabeli Bokros-, Gyurcsány- és Matolcsy-csomag.

Orbán Viktor hazugságnak nevezte az elhangzottakat, meg ismét figyelmeztetett a következő négy évre vonatkozóan: amilyen az adjonisten, olyan lesz a fogadjisten is,

„az fog történni Önnel, amit nekünk szán".

Majd példaként felhívta a figyelmet az üdülőhelyeken nyaraló honfitársainkra.

Tordai viszontválaszában közölte, hiába fenyegetőzik, és a válság hatása nemsokára meg fog jelenni a választási eredményekben is (egyébként abban tévedett, hogy elérhetetlen lenne Orbán Viktor 2006-os Vízválasztó című cikksorozata a Magyar Nemzet oldalán: egyrészt, másrészt és harmadrészt itt – a szerk.), amire Orbán Viktor úgy reagált, hogy mindent megtesznek, hogy Tordaiék ne kerüljenek hatalomra.

Mindent, ami jár

Az LMP-s Ungár Péter egyszerű kérdéssel próbálkozott: Mikor kapják meg az egyszeri bérkiegészítést azok a szociális szektorban dolgozók, akik a koronavírus-járvány alatt túlmunkát végeztek?

Orbán Viktor elsőre kitért a válasz elől. A miniszterelnök szerint 20 százalékos béremelést kaptak az év elején a szociális munkások, és ha úgy teljesít a gazdaság, ahogy szeretnénk, nem fogunk elfelejtkezni róluk – ígérete meg.

Ungár Péter ezért újra megpróbálta: a 20 százalékos béremelést elviszi az idei infláció, ugyanakkor a szociális szektorban dolgozók nem kapták meg az egészségügyben is kiosztott 500 ezer forintos egyszeri koronavírus-bérkiegészítést.

Orbán Viktor itt már nem kockáztatott. Megköszönte a szociális szektorban dolgozók munkáját, majd leszögezte: