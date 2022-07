Mészáros Lőrinc végre betört az őrző-védő cégek piacára is

Úgy fest, Mészáros Lőrincnek sikerült most utat törnie az őrző-védő cégek piacán is. A NER-milliárdos tulajdonában lévő Talentis Group Beruházás-szervező Zrt. megvette a Nemzetközi Testőr Biztonságszolgálati Kft.-t és a Testőr-Audit Nemzetközi Biztonsági Tanácsadó és Auditáló Szolgáltató Kft.-t is - szúrta ki a 444.hu a Gazdasági Versenyhivatalnak (GVH) június 28-án beadott összefonódás-bejelentésben.

Más szóval a Mészáros-féle Talentis Group mostantól mindkét vállalkozás üzletrészének 100 százaléka felett rendelkezik.

A Testőr Kft.-ként ismert cég Magyarország legnagyobb biztonságtechnikai cégeinek egyike, és 1990 óta a most 67 éves Kelemen István többségi tulajdonában volt mostanáig. 2021-ben 5,1 milliárd forint bevétellel és 148 millió forint nyereséggel zártak, ezt a forgalmat pedig az utóbbi években is sorra elérte.

A biztonsági cég bemutatkozása szerint alaptevékenységük az objektumőrzés, amelyen belül bankokat és bankfiókokat, szállodákat, irodaházakat, magyar -és külföldi érdekeltségű multinacionális cégek ipari objektumait, illetve komplex országos hálózatait őrzik.

Ugyanakkor a portál megjegyzi, hogy

Mészáros Lőrincnek nem lesz könnyű dolga, mivel a piac eléggé telített. Például 1,7 milliárdos profittal zárta a tavalyi évet a Valton, a Fidesz egyik kedvenc biztonsági cége 8,2 milliárdot keresett objektumvédelemmel.