Jobbik: A kormány még nyáron mutassa be az önálló határőrségről szóló javaslatát!

Rendkívül baljós jövőképet fest a hazai határvédelemre az a halálos áldozatot követelő lövöldözés, amely a magyar határ mellett történt Szerbiában. Az illegális bevándorlók ismét naponta ostromolják országunk széleit, a szomszédunkban pedig háború dúl - kezdi friss sajtóközleményét a Jobbik.

A magyar néppárt úgy látja,

ebben a véres helyzetben elengedhetetlen, hogy a kormány minél előbb felállítsa az önálló határőrséget.

Felidézték, a törvényes rend pártján álló Jobbik már csaknem egy évtizede követeli ezt, és most végre a kormány is belátta, hogy a határok megvédéséhez csak és kizárólag az önálló határőrség jelentheti a megoldást. "Már nem lehet tovább húzni az időt! Az elmúlt hónapok eseményei alapján még inkább egyértelmű, hogy a határok felügyeletét a határőrökre kell bízni!" - írják.

Kiemelték:

A hatékonyabb védekezés érdekében szükségesnek tartják azt is, hogy a leendő határőrségnek legyenek határvadász századaik is. Ezeknek a határvadász századoknak pedig olyan kiképzés és felszerelés szükséges, amellyel úgynevezett első lépcsős alakulatként el tudják majd hárítani a fegyveres támadásokat is.