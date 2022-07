A kormány energia-veszélyhelyzetet hirdetett, hétpontos intézkedéscsomagot jelentettek be

Mint arról beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök szerda reggelre hívta össze a Karmelita kolostorba a kormánykabinetet, amelynek tagjai a szakmai kabineteket vezető miniszterek, akik az európai energiaválságról tanácskoztak.

Délután pedig rendkívüli kormányinfót tartott Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő Gulyás Gergely kancelláriaminiszter és Németh Szilárd rezsibiztos. A sajtótájékoztatatóra ezúttal váratlan helyszínen, a Miniszterelnöki Kabinetiroda Sajtóbejáratánál, vagyis a Karmelita kolostornál került sor.

Gulyás Gergely azzal kezdte, hogy

Magyarországon is eljött az a pillanat, hogy energia-veszélyhelyzetet hirdet a kormány.

Gulyás közölte, a kormány ezért hét pontból álló intézkedéscsomagot jelentett be, amelyek augusztustól lépnek életbe. Ezek a következők:

Gulyás szerint az energiaveszélyhelyzet célja, hogy megvédjék Magyarországot, köztük a rezsicsökkentést. Ez hét pontból áll majd:

1) 1,5 milliárdról 2 milliárd köbméterre növeli a hazai gázkitermelést

2) A kormány felhatalmazta Szijjártó Pétert, hogy további gázkészleteket szerezzen be

3) Kiviteli tilalmat rendelnek el az energiahordozóra és tűzáfára, kivéve a bértárolást

4) A kormány fokozza a hazai lignitkitermelést, vagyis szénbányászatot

5) A Mátrai Erőmű blokkjait minél hamarabb újraindítják

6) Kezdeményezik a Paksi erőmű üzemidejének meghosszabbítását

7) Aki az átlag felett használ gázt és áramot, annak többet kell majd fizetnie

Gulyás kifejtette, mivel úgy látják, hogy elhúzódik a háború, és rendkívüli állapot van gazdaságban, ezért minden olyan magyarországi szereplő, aki tud tenni az energiaellátás biztonságáért, annak kell tennie érte, mondta Gulyás, így aki az átlag felett fogyaszt gázból és áramból, annak többet kell fizetnie, vagy mérsékelnie a fogyasztását; ez a pénz a rezsivédelmi alapba megy.

A rezsicsökkentett árat a lakossági átlagfogyasztásig biztosítják.

A háztartások háromnegyedét ez nem érinti a kancelláriaminiszter szerint.

Ez számokban a következőket jelenti

Németh Szilárd rezsibiztos elmondta, a kormány azért rendelte el a veszélyhelyzetet, hogy a rezsicsökkentést fenn tudják tartani, és télen is legyen energiája az országnak.

Az átlagfogyasztás évente 2523 kilowattóra az áram, 1729 köbméter a gáz esetében. Aki átlag felett fogyaszt, annak piaci árat kell fizetnie.

Most "rezsivédetten" 7750 forintot fizet egy ember havonta, enélkül 50 830 forint lenne a villanyszámla. A gáznál 15 800 forint helyett most 131 441 forintot kellene fizetni - fejtette ki Németh.

A nagycsaládosoknál marad a kedvezményes fogyasztási limit

A rezsibiztos arról is beszélt, hogy évente 1 millió forintnál is több marad az embereknél a rezsicsökkentés miatt. A nagycsaládosoknak most is van egy kedvezeményes fogyasztási limitük, ez megmarad. E

Egy háromgyermekes családnál ezért nem 1729 köbméter/év lesz a limit, hanem 2329 köbméter, gyerekenként 600 plusz jár.

A villanynál nincs kedvezmény.

Van terv arra az esetre, ha nem érkezik gáz Magyarországra

Havaria-tervnek hívják azt, ha nem érkezik megfelelő mennyiségű gáz Magyarországra, és elfogy a tartalék, mondja Gulyás Gergely. A miniszter szerint Ausztria felől nem érkezik gáz Magyarországra jelenleg.

Gulyás: A kata kétharmada ma munkaviszonyt vált ki, ez nem fér bele most

Gulyás kérdésre válaszolva elmondta, hogy a katáról szóló törvényt anno senki nem szavazta meg a baloldali pártok közül. Szerinte a cél az volt, hogy a lakossági szolgáltatást végző kisvállalkozásoknak találjanak ki egy átalányadót. Ez azonban utána túlburjánzott, és teljesen eltért az eredeti céltól.

Gulyás elmondta, a Pénzügyminisztérium adatai szerint a katázók kétharmada munkaviszony helyett használja ezt az adózási módot, ami nem igazságos ebben a helyzetben.

Hogy miért kellett vele így sietni?

A kancelláriaminiszter szerint amúgy volt egyeztetés, az iparkamarával. Azért fogadták el ilyen gyorsan, mert a Pénzügyminisztérium elkészült vele, és szeptember elsejétől alkalmazni szerették volna. Szerinte nem költségvetési intézkedésként hozták meg, valószínűleg többletbevételt hoz majd, de nem ez volt a cél.

Meglepetés: Gulyás szerint Gyurcsány Ferenc és az ő "ifjúsági tagozata" áll a tüntetések mögött

A miniszter az Origo gyönyörű alákérdezése nyomán arról beszélt, hogy nem elkeseredett vállalkozók demonstrálnak, hanem Gyurcsány Ferenc pártjának „ifjúsági tagozata”, vagyis a Momentum szervezi most a tüntetéseket.

A tiltakozásokkal kapcsolatban Gulyás azt mondta, mindenkinek be kell tartani a szabályokat. Szerinte a baloldali kormányok idején a jogszerűen tüntetők szemét kilőtte, most a jogellenesen tüntetőkkel is maximális türelemmel bánnak a rendőrök.

Helyreállítási alap folyósítása: várjuk a pénzt, csak az Európai Bizottságon múlik a dolog

Az Európai Bizottság nemrégiben közzétett jogállamisági jelentése több területen is hiányosságokat állapított meg. Gulyás szerint nincs jogi akadálya a források folyósításának, azt csak a Bizottság tudja, hogy mi akadályozza ezt.

Október elsejéig marad a hatósági áras benzinár

Gulyás Gergely bejelentette, egyelőre október elsejéig marad a hatósági áras benzinár. A kormány szándéka az, hogy a legtovább megtartsák a családok számára a 480 forintos literenkénti árat.

A Miniszterelnökségen is megszorítások lesznek

Zárolások vannak a minisztériumokban is, Gulyás szerint 60 milliárd forintot tesz ki.

Szeptembertől jöhetnek a határvadász egységek

A kancelláriaminiszter bejelentette, hogy a kormány ma a határegységek létrehozásáról is döntött, csakúgy mint határvadászokról, és a javadalmazásukról. Reményeik szerint szeptemberben munkába is állhatnak.

Gulyás: az új katatörvény hozhat pénzt a költségvetésbe, de nem tudni, mennyit

Gulyás szerint önmagában a katatörvénynek nem lesz jelentős hatása az inflációra, mondta Gulyás. Úgy látja, előfordulhat a katások között olyan, akinek a szigorítás miatt többletköltsége keletkezik. Ez pedig hozhat többlet a költségvetésben, de azt nem tudja, mennyit.

Sok vállalkozás csalt a katával, ezért zárták be a kiskaput

Gulyás szerint ha valakik csaltak a katával, azok a vállalkozások voltak. És mivel sokan kihasználták a kiskaput, ezért zárták be.

Egyelőre nem lehet megmondani, lesz-e újabb megszorítás

A 24.hu újságírója megkérdezte, várható-e más költségvetési kiigazítás, magyarul megszorítás az évben. Gulyás szerint jelenleg minden bizonytalan az európai ellátástól kezdve az inflációig, így ezt egyelőre nem tudta megmondani.

Gulyás aztán csak kibökte: 50 és 300 milliárd közötti többletbevételt hozhat a kata szigorítása

A sokadik újságírói kérdésre Gulyás végül azt mondta, pontos számításaik nincsenek, de a kata-módosítással 50 és 300 milliárd közötti többletbevétellel számol a kormány.

Németh Szilárd a geotermikus energiáról: most már „más a leányzó fekvése”

A geotermikus energiával utoljára a legutóbbi kormányülésen foglalkoztak és a 27-i ülésen majd kapnak egy jelentést erről, mondta Gulyás az Azonnali kérdésére. Németh Szilárd hozzátette, ez akkora ráfordítást igényel, hogy eddig nem érte meg foglalkozni ezzel, de most „más a leányzó fekvése”.

A Jobbik szerint egyébként hazánkban sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a megújuló energiaforrásokra, így az Európai Unióban egyre jobban fejlesztett fúziós energiára, illetve a lábunk alatt lévő geotermikus energiára egyaránt. Brenner Koloman, a Jobbik országgyűlési képviselője az energiabiztonság érdekében nemrégiben határozati javaslatot nyújtott be a Parlamentnek,amelyben arra kéri a magyar kormányt, hogy ismét engedélyezzék a szélerőművek létesítését.