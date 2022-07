Elkezdődött a határvadászok toborzása, íme a jelentkezési feltételek

A jelentkezési feltételekről, a felvételi eljárásról, és a várható szolgálati feladatellátásról is beszámoltak a pénteki sajtótájékoztatón a rendőrségi vezetők - írja a police.hu.

A jelentkezési feltételek

A Rendőrség várja azoknak a 18 évet betöltött, de az 55. életévet be nem töltött, büntetlen előéletű, legalább alapfokú iskolai végzettségről (8 évfolyam sikeres elvégzéséről) kiállított bizonyítvánnyal és magyar állampolgársággal rendelkező személyek jelentkezését a szerződéses határvadász képzésre, akik elhivatottak Magyarország államhatárának őrzése és a jogellenes migráció megakadályozása iránt.

Legalább 8 általánossal rendelkezni kell, és a jelentkezőknek számítaniuk kell életvitel-ellenőrzésre, megbízhatósági vizsgálatra is, és büntetlen előéletűnek kell lenniük. Emellett egészségügyi, fizikai és pszichikai vizsgálat is lesz. A pszichikai vizsgálat is fontos, hiszen a határvadásznak fegyverhasználati jogosultsága lesz, illetve magas fokú pszichikai terhelésnek lesznek kitéve. A fizikai felmérésen fekvőtámasz, felülés és 1500 méteres síkfutás lesz.

A bérezést egyelőre homály fedi

A bérezésről egyelőre semmit nem tudni, majd a Magyar Közlönyből kiderül.

Ezekre a feladatokra számíthatnak a leendő határvadászok

A leendő határvadászok a határrendészeti kirendeltségek illetékességi területén járőrszolgálatot látnak majd el, alapfeladatuk az államhatáron történő illegális belépési kísérletek megakadályozása, továbbá az illegálisan belépett személyek feltartóztatása és az ideiglenes biztonsági határzáron történő átkísérése lesz.

Mint írják, első ütemben összesen 2200 fő szerződéses határvadász felvétele, képzése és szolgálatba állítása szükséges a Bács-Kiskun Megyei, a Csongrád-Csanád Megyei, a Békés Megyei, a Hajdú-Bihar Megyei és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei határvadász századok állományába.

Toborzó irodákat hoztak létre

Az országos toborzás keretében Toborzási Koordinációs Központot állítottak fel, valamint a Készenléti Rendőrségen belül működő Központi Határvadász Toborzó Iroda mellett a határvadász századok objektumaiban öt helyszínen (Kiskunhalason, Szegeden, Orosházán, Debrecenben és Nyírbátorban) toborzó irodákat hoztak létre. A toborzásra kijelölt munkatársaik az általános felvilágosítás mellett, közvetlenül keresik meg és személyesen fogadják az érdeklődőket.

Tarcsa Csaba műveleti országos rendőrfőkapitány-helyettes, a Készenléti Rendőrség parancsnoka megemlítette, hogy egyre erőszakosabbak a migránsok, nemcsak létrákat használnak, hanem alagutakat ásnak, fegyvereket használnak.