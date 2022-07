Sokkolót is használtak a rendőrök a katás tüntetőkkel szemben

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról, a katáról szóló törvény szigorítása és a rezsiköltségek emelkedése ellen tiltakozva hétfő reggel tüntetők zárták el a Margit hidat a pesti hídfőnél. A megmozdulást reggel 7 órára hirdették meg ételfutárok. A hídon 11 óra körül állt helyre a közlekedés.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) közleménye szerint a bejelentett gyűlésen 109 embert igazoltattak a rendőrök. Mivel a bejelentett gyűlés 9 órai végét követően a résztvevők nem hagyták el az úttestet és a síneket, ezért a rendőrök felszólították őket, menjenek fel a járdára.

Miután a többszöri felszólításnak sem tettek eleget, a rendőrök öt embert állítottak elő, és indítottak szabálysértési eljárást velük szemben.

Egy emberrel szemben sokkoló eszközt alkalmaztak.

A bejelentett gyűlést követően gyülekezési joggal visszaélés miatt három emberrel szemben indítottak szabálysértési eljárást. Egyikükről adatai ellenőrzésekor kiderült, hogy korábbi szabálysértése miatt körözik, őt előállították. Két emberrel szemben közlekedési szabálysértések miatt szabtak ki bírságot - írta a BRFK.

A rendőrség februárban jelentette be, hogy folyamatosan képzik a rendőröket az újonnan rendszerbe állított Taser elektromos sokkoló használatára. Az oktatást és az azt követő vizsgát teljesítő egyenruhások már közterületen is hordhatják és akár alkalmazhatják is az eszközt.