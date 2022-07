Orbán Viktor Tusványoson: "Ne feledjük, 2030-ra gyúrunk" - de csak 2024-ig tervez

Orbán Viktor miniszterelnök Tusványoson ismét betekintést engedett a lapjaiba, 2030-ig számol a magyar kormányfő, de beszélt az orosz-ukrán háború lehetséges lezárásának feltételeiről is. Az is biztos, hogy a "posztnyugat" helyett most már inkább Kínában reménykedik Orbán Viktor.

Narkósok a hídon



A közvetítésből nem látszódott pontosan, de volt valami tiltakozás a beszéd kezdetén, Orbán Viktor így üzent a helyi rendezőknek: "csak olyan udvariasan, mint a budapesti rendőrök a hídakon a narkósokat". Ez a kata-törvény elleni tiltakozóknak szólt.

Orbán Viktor az előadása elején három 2019 óta tapasztalt megrendülésről beszélt.



Tudomány, miszerint nem lesz világjárvány - de lett covid; nem lehet háború - háború zajlik a szomszédban. nem lesz hidegháború - újra blokkvilágba szerveznék az életünket.

Elismerte, ezeket ő sem látta előre.

Kína az új úr?

Beszélt arról is, hogy bár az adatok alapján növekszik a jólét, az iskolázottság a világban, mégis ma "valamilyen világvége várás" tapasztalható. Orbán Viktor szerint ez azzal magyarázható, hogy a Nyugat most már nemcsak szellemileg, de hatalmi, gazdasági szempontból is hanyatlani kezdett, visszaszorult. Ezzel párhuzamosan más civilizációk viszont modernizálódtak, például India, Kína, az iszlám és az ortodox világ - és nekik eszük ágában sincs átvenni a nyugati kultúrát. Sőt, megalázónak tartják annak az erőltetését.

Orbán Viktor megállapította azt is, hogy a nyugat, az Egyesült Államokkal együtt, elvesztette az energiahordozók és a nyersanyagok feletti ellenőrzését. Példaként többek között felhozta, az afrikai export több mint 30 százaléka Kínába megy.

Európának különösen nehéz ebben a helyzetben - figyelmeztetett. Orbán Viktort az sem lepné meg, ha az amerikai szankciós politika nemsokára kiterjedne a az urániumra is.

A nyugat kezében most már csak a katonai erő és a tőke van

- vélekedett.

Mit tehet a magyarság?

Orbán Viktor az alábbi pontokban összegezte a kihívásokat, fontossági sorrendben.

Népesedés, ez a legfontosabb kihívás . Jóval több a temetés, mint a keresztelő. A magyar nép nem képes a biológiai fenntartásra, "ellakják elölünk Magyarországot".

Migráció, elárasztás. Ez a kérdés kettéválasztotta Európát. Orbán Viktor szerint 2050 körül bekövetkezik a végső demográfiai váltás, 50 százalék fölé emelkedik a nagyvárosokban a nem európaiak aránya. A Nyugat szellemi értelemben Közép-Európában költözött, ott a posztnyugat maradt, és harcot folytatnak Közép-Európa ellen, hogy olyanná tegyenek minket, mint ők - súlyosbította a helyzetet. Hozzátette: "mi csak azt kérjük, hogy ne akarják ránk kényszeríteni azt a sorsot, amit mi végzetnek látunk egy nemzet számára".



Ezen a ponton kitért arra, hogy nem akar kevertfajú társadalmat hazánkban - amely szintén egy közérthető gumicsont lesz.. Sőt, még arra is volt ideje, hogy üzenjen a jelenlegi magyar gyerekeknek, nekik már a nyugati határt is védeniük kell majd.



Gender, gyermekvédelmi törvény. Itt az egyetlen eredmény, hogy szerinte ezt sikerült leválasztani az EU-s pénzről szóló vitákról. Elmondta, a nyugati bolondériának nem lesz itt többsége. Orbán Viktor leszögezte, hiába van háború, energiaválság, gazdasági válság és háborús infláció, ezeken a kérdéseken (népesség, migráció, gender) fordul meg a történelem. Háború. Elismerte, hogy a lengyel-magyar viszont ezt megzavarta, mert a lengyelek úgy érzik, hogy ők már vívják a háborút az oroszokkal, mi meg úgy látjuk, hogy két szláv ország háborúzik, amiből ki kell maradnunk. A csehek meg a szlovákok pedig a posztnyugati világot részesítik előnyben, az új kormányaik egy égő istállóhoz kötötték a lovaikat.



Itt az egyetlen eredmény, hogy szerinte ezt sikerült leválasztani az EU-s pénzről szóló vitákról. Elmondta, a nyugati bolondériának nem lesz itt többsége. Orbán Viktor leszögezte, hiába van háború, energiaválság, gazdasági válság és háborús infláció, ezeken a kérdéseken (népesség, migráció, gender) fordul meg a történelem. Háború. Elismerte, hogy a lengyel-magyar viszont ezt megzavarta, mert a lengyelek úgy érzik, hogy ők már vívják a háborút az oroszokkal, mi meg úgy látjuk, hogy két szláv ország háborúzik, amiből ki kell maradnunk. A csehek meg a szlovákok pedig a posztnyugati világot részesítik előnyben, az új kormányaik egy égő istállóhoz kötötték a lovaikat.



Fontos szempont, hogy 86 magyar ember halt meg az ukrajnai háborúban. Az ukránokon kívül csak mi adtunk vért abban a háborúban, a minket kritizálók eddig nem - húzta alá.



Ismét megerősítette, ez nem a mi háborúnk, és csak egy gyenge, de érthető ukrán propaganda, hogy az oroszok megtámadnák a NATO-t. Az viszont aggályos, hogy az EU-nak és a NATO-nak úgy kell minden nap egyensúlyoznia, hogy ne tűnjön Moszkva szemében háborús félnek.



Orbán Viktor szerint fontos megérteni, hogy az oroszok mit miért tesznek, de ebből nem következik, hogy azt el is kell fogadni. Ha Donald Trump és Angela Merkel még vezetők lettek volna, nem tört volna ki a háború - vélekedett.

Úgy látja, egyik nyugati pillér sem járt sikerrel:

az ukránok nem nyerhetik meg a háborút az angolszász kiképzőkkel és NATO fegyverekkel sem. A szankciók nem destabilizálják Moszkvát, A szankciókat nem képes Európa kezelni, már 4 kormány megbukott, de még ősszel tetőzik az elégedettlenség. A világ (Kína, India, Dél-Afrika, Brazília) demonstrativa nincs velünk.

Hazánk ebben a helyzetben csak azt tudja javasolni az EU-nak, hogy dolgozzanak ki egy új startégiát. Nem a háború megnyerése, hanem a béketárgyalás a cél, egy jó békeajánlat kell. Európának nem az a dolga, hogy az ukránok vagy az oroszok mellé, hanem hogy Ukrajna és oroszok közé álljon

- mondta.

Béke



Úgy látja, orosz-ukrán béketárgyalás nem lesz. Csak egy orosz-amerikai tárgyalás tudja lezárni a háborút, amíg nem lesznek orosz-amerikai tárgyalások, béke sem lesz - figyelmeztetett Orbán Viktor, aki szerint Európa nem képes a világban vezetőpozíciót betölteni.

Energia és gazdaság. Az jár jól ezzel a háborúval, akinek van saját energiaforrása. Jól járnak az oroszok, a kínaiak, és az amerikai óriás cégek.

Mi a rezsicsökkentés jövője Magyarországon?

- tért vissza aktuálpolitikai kérdésekre Orbán Viktor. Szerinte 10 évig jól működött a rezsicsökkentés, de

amíg 2021-ben 296 milliárdot fizetett ki ezért az állam, 2022-ben a rendszer finanszírozásához 2051 milliárd forint kellene, ezt nem bírja ki a magyar gazdaság

- ismerte el a miniszterelnök, hogy miért kellett eltörölni a rezsicsökkentés jelenlegi formáját. Amúgy szerinte le kell jönni a földgázról.

Recesszió . A dollár erősödésével a forint automatikusan gyengül, de a magyar gazdaság nőni fog, de míg az európai országok nagyrészében gyengülés lesz, ami politikai destabilizációhoz vezet majd. A kérdés, hogy egy globális recesszióban lehet-e lokális kivétel. Orbán Viktor szerint ez sikerülhet, ehhez "a kulcsszó: kimaradni". Kimaradunk a migrációból, genderből, a globális adóból, az általános recesszióból - tette hozzá.



Meg fogunk egyezni az EU-val ("elmegyünk a falig, majd megöleljük egymást"), és új megállapodásra van szükség az oroszokkal, Kínával, és az USA-val, ha ez sikerül, akkor vissza tudunk kapaszkodni 2024-ben a növekedési pályára.

"Ne feledjük, 2030-ra gyúrunk"

- közölte Orbán Viktor. A mi gondolkodásunkban a legfontosabb határ 2030, ugyanis szerinte ekkora fognak felhalmozódni a nyugati világ problémái. Az Egyesült Államok, az eurózóna válságba kerül, és addigra Közép-Európa netto befizető lesz új politikai erőközpontként.

"2030-ra kell csúcsformában lennünk"

- tette hozzá.

Mire építhet hazánk, hogyan lehetünk lokális kivétel Orbán Viktor szerint? Íme: