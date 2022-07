Orbán tusványosi beszéde után a Fidesz-barát Lungo Drom gyorsan megveregette a kormány vállát

Napok óta téma nemcsak az ellenzéki, hanem kormánypárti médiában is Orbán Viktor nagy port kavart tusványosi beszéde, a két tábor véleményvezérei igyekeznek a maguk narratívája szerint értelmezni és elmesélni a miniszterelnök szavait, főként a beszéd sokak szerint nettó fajelméletre (mások szerint egyszerű gumicsontról van szó) vonatkozó részeit. Nem késlekedett sokat a nyíltan Fidesz-barát cigány érdekvédelmi szervezet, a Lungo Drom, hogy a kormány és személyesen a Doktor Miniszterelnök Úr segítségére siessen egy olyan közleménnyel, amelynek láttán minden bizonnyal még Rogán Antal propagandaközpontjában (hacsak nem ott írták? nem tudjuk, kérdezzük) is elégedetten csettintenek. Főleg, hogy még egy jó kis migránsozás is van benne.

Íme az MTI-nek küldött kommüniké:

A Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség döbbenten és értetlenül áll azon alaptalan és igaztalan nyilatkozatok előtt, amelyek szerint Orbán Viktor miniszterelnök idegengyűlölő és rasszista nézeteket vall.

Azt írták: a magyarországi cigány társadalmat képviselő Lungo Drom, mint Magyarország legnagyobb cigány szervezete visszautasítja ezeket a kijelentéseket.

Az Orbán-kormány eddig végzett rasszistaellenes és kisebbségvédelmi intézkedései, a társadalmi tolerancia és felzárkózás terén végzett munkája meghatározó Európában

– tették hozzá.

Emlékeztettek arra, hogy a Lungo Drom több mint két évtizede szövetségese a Fidesznek és az Orbán-kormánynak. Felidézték, hogy Orbán Viktor miniszterelnök hirdetett zéró toleranciát a magyarországi rasszista és idegengyűlölő megnyilvánulásokkal szemben.

Orbán Viktor és kormánya adott lendületet nemcsak a magyarországi, hanem az európai roma felzárkózásnak, amikor az EU soros elnökségeként európai közösségi szintre emelte a cigányság felzárkózásának ügyét, Európai Roma Stratégiát alkotott, komoly szerepvállalásra késztetve a tagállamokat – hívták fel a figyelmet.

Hozzátették, ugyancsak a magyar miniszterelnök és kabinete tette eddig a legtöbbet a magyarországi gyermekéhezés felszámolása és a szegények iskoláztatása, oktatása és foglalkoztatása érdekében, amelynek keretében jelentős eredményeket értek el a cigány társadalom életében is.

Mindenkinek el kell fogadnia és meg kell érteni, hogy a migráció nem alapvető emberi jog. Határaink megvédése, kultúránk, nemzeti értékeink, magyarságunk megőrzése nem értékelhető rasszizmusként, éppen a szülőföldön élők megmaradását szolgálja nemtől, származástól, bőrszíntől és vallástól függetlenül

– fogalmazott közleményében a Lungo Drom.