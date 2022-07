Leginkább átgondolatlan butaságnak tűnik az iskolai fatüzelés ötlete

Tipikus példája annak, hogy egy belvárosi irodából a társadalom helyzetét nem lehet látni – így reagált Dudás Róbert, a Jobbik alelnöke pénteki közleményében arra, hogy egy, a Klubrádió birtokába került dokumentum szerint a Belügyminisztérium arra utasítja az oktatási intézményeket, haladéktalanul mérjék fel a gázról fatüzelésre történő átállás lehetőségét, kályhák beszerzésével.

„De kik? Illetve hogyan? Ez ennél sokkal összetettebb. Azon túl, hogy szinte nincs olyan intézmény, ami a régi, hagyományos fűtéssel működne, mert ugye az energetikai korszerűsítéseknek köszönhetően, a nagy csinnadrattával bejelentett fejlesztések után, szinte mindenhol megszüntették a vegyes tüzelésű rendszert, és gázra álltak át, ráadásul még a fa sem áll rendelkezésre. Arról már nem is beszélve, hogy kezelőszemélyzet is szükséges, nehogy tragédiába torkolljon az effajta kormányzati rezsicsökkentés, és az sem egy utolsó dolog, ha nem frissen kivágott, nyers fával történik a tüzelés. Hosszan lehetne még a sort folytatni, de ez a néhány példa is jól mutatja, hogy átgondolatlan, kapkodó, koncepció nélküli az egész kormányzati intézkedés.”