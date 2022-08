A Fidesz az őrület multiverzumában: azért akar az ellenzék áfát csökkenteni, mert Gyurcsány

Két fontos motívumra kell felhívnunk a kedves Olvasóink figyelmét a Fidesz közleménye kapcsán. Az egyik vicces, a másik pedig jellemző.

Először is, a Fidesz multiverzumában azért akarja az ellenzék megakadályozni a kata beszántását, a rezsiárak megemelését, vagy épp az áfabevételeken való kormányzati szintű nyerészkedést, mert "Gyurcsány készülődik és a baloldali pártok neki készítik elő a terepet".

S akkor a másik. Van egy ilyen kitétel a fideszes közleményben (vastag betűvel szedve a kiemelendő kiszólás): "Ha a baloldalon múlna, ez a válság már elsöpörte volna Magyarországot, mert a baloldal háborúba akarja sodorni az országot

és a háború árát is teljesen az emberekkel fizettetné meg."

Az eddigi kommünikékben a "teljesen" szó még nem szerepelt. Azaz, most már a Fidesz is elismeri, hogy a háború árát az Orbán-kormány is megfizetteti a magyarokkal - csak még nem teljesen.