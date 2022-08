Velencei-tó: Alacsony a vízszint, de kristálytiszta a tó vize

A helyzet valóban súlyos, a tó bizonyos pontjain lehet drámai fényképeket készíteni, azonban a strandok továbbra is kitűnő vízminőséggel várják a vendégeket és a vízmélység is megfelelő

- nyilatkozta Tihanyi Tamás a Velencei-tó legnagyobb strandüzemeltető cégének ügyvezetője a velencei-to.hu oldalnak.

Az igazgató is elismerte, hogy a strandokon alacsonyabb a vízállás az átlagoshoz képest, de emiatt a sekély részek a legkisebb gyermekeknek is ideális kikapcsolódást nyújthatnak, a pár centiméteres "vízmélységű" vízfelületekkel.

Ezekből most a megszokotthoz képest kicsit több van, de kis sétával elérhető az a rész is, ahol már az úszni vágyó felnőttek is kikapcsolódhatnak