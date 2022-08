Megszűnik az Azonnali.hu

Befejezi működését Ungár Péter politikus és Gerényi Gábor médiavállalkozó közös portálja, az Azonnali.hu

- értesült a Media1.hu.

Ungár Péter LMP-s politikus, Schmidt Mária kormánybiztos fia, nem kívánta kommentálni a lap bezárásával kapcsolatos értesülést, míg Gerényi Gábor közölte, hogy valóban nem működtetik tovább a lapot. Gerényi szerint gazdasági okok miatt döntöttek az Azonnali megszüntetése mellett és reményét fejezte ki, hogy a lap munkatársai el tudnak majd helyezkedni másutt.

A Média1 szerint az Azonnalihoz szorosan kapcsolódóan működő, szintén Ungár Péter nevével fémjelzett ugytudjuk.hu, és több más, különböző regionális portál jövője is bizonytalan. A lap felidézte, hogy az áprilisi választások óta több portál is megszűnt.

Felfüggesztették a Pesti Hírlap megjelenését A Media1 úgy értesült, hogy a Pesti Hírlap kiadója Milkovics Pál és Schabi Michaeli úgy döntött, hogy mostantól hetilap formában is szüneteltetik az újság megjelenését. Trencséni Dávid hírigazgató szerint a szüneteltetés oka, hogy a munkatársak és az olvasók nyári szabadságra mentek, de úgy véli szeptemberben visszatérhet majd a lap a sajtópiacra.

A héten felfüggesztették a Pesti Hírlap működését, elbocsátások voltak a Manna FM-nél, ahol a reggeli műsor meg is szűnt. A Mediaworks megszüntette a City7 című lapot és bezárta a FourFourTwo magazint, továbbá több Mediaworks-nyomdát is becsuktak, emellett a kormánypárti kiadó a megyei napilapoknál is drasztikus elbocsátásokra került sor. Ennek nyomán összevonták a Ripostot a Bors című lappal és kirúgási hullám indult a Metropolnál. Megszűnt a Mészáros Lőrinc-közeli Pesti TV, a választások után került sor a 168 Óra munkatársainak elbocsátására, valamint távozott a 168.hu-tól Fiala János.