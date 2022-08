Megszereztük a NER-menüsort: ropogós malac, lassan sült mangalica, posírozott fogasfillé és kacsamájpástétom járt volna a tűzijáték mellé

Az egy dolog, hogy tegnap este se eső, sem pedig tűzijáték nem volt, de elmaradt a NER-elit számára rendezett ünnepi vacsora is a Várkert Bazárban.

Az egyik olvasónk azonban megörökítette a a VIP-részleg menüsorát, így egy kis bepillantást kaphatunk abba, milyen körülmények között nézhették volna a tűzijátékot az arra érdemesek.

Íme néhány finomság a Rampart Gasztronómia jóvoltából:

Bőrén sült tanyasi csirkemell, libamájas vargányaragu, gombás rizs piláf,

Borjúpaprikás, spätzle, uborkasaláta,

Ropogós malac porchetta, mustármag jus, fűszeres golyóburgonya,

Lassan sült mangalica tarja, grillezett zöldség, gyöngyhagymás jus,

Majonézes burgonyasaláta, snidling,

Koktélparadicsom saláta,

Savanyított almás zeller saláta,

Posírozott fogasfillé, fehérboros vajmártás, zöldborsó variációk,

Füstölt pisztráng, tormakrém, zöld olaj,

Kacsamájpástétom, kakukkfüves sárgabaracklekvár,

Csirke "paprikás", kápia mousse,

Kecskesajt körözött, marha carpaccio,

Csülök terrine, remoulade, friss fűszersaláta.

Egyébként figyelemreméltó az étkészlet is. Ha ezekből a Churchill márkájú tányérokból egy-egy darabot vásárolnánk, akkor is körülbelül tizenötezer forintot kellene fizetnünk, nem is beszélve egy teljes szett több mint százezer forintos áráról.

Az viszont kifejezetten szomorú hír, hogy mivel a tűzijáték miatt a rendezvény is elmaradt, ez a sok finomság is ment a kukába. Viszont jövő szombaton, amennyiben lesz tűzijáték - a NER-elit újra összejöhet. Jó étvágyat hozzá!