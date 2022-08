ÁSZ: Ha túl sok a diplomás nő, kevesebb lesz a gyerek

A túl sok diplomás nő miatt aggódik legutóbbi elemzésében az Állami Számvevőszék (ÁSZ).

A számviteli szervezet szerint a

nők túl túlreprezentáltsága demográfiai problémákat okozhat, mert megnehezíti a pártalálást, illetve a gyermekvállalás csökkenésének kockázatához vezethet.

Az ÁSZ „Pink education jelenség Magyarországon?!” - című júliusban megjelent elemzése a felsőfokú végzettséggel rendelkező nők túlreprezentáltságának tényezőit és gazdasági-társadalmi hatásait vizsgálta. A Népszava által közzétett ÁSZ dokumentum első részében

megállapítják, hogy 2010–2021 között minden évben több nő nyert felvételt a felsőoktatásba, mint férfi, a 2022-es tanév őszi félévében már 54,5 százalék lesz a nők aránya. Az oklevéllel végzettek között, a férfi hallgatók nagyobb arányú lemorzsolódása miatt még magasabb, mintegy 60 százalék volt a nők aránya.

A kutatók szerint az vezetett a felsőoktatásban a nők túlreprezentáltságához, hogy a közoktatásban a „nőies tulajdonságokat”, és a humán tantárgyakat részesítik előnyben (a kötelező érettségi tárgyak között három humán vizsgatárgy mellé csak egy reál társul), valamint az, hogy elnőiesedett a pedagógusszakma is (a tanárok 82 százaléka ugyanis nő).

A nők jelentős felsőoktatási túlreprezentáltsága ezenfelül demográfiai problémákat is okozhat az elemzők szerint.

Ha ez a tendencia folytatódik, a nemek közötti egyenlőtlenségek megfordulása a felsőoktatásban a termékenység csökkenésének kockázatához vezethet, mivel a nők házasságának valószínűsége, és ezzel a gyerekvállalás esélye is csökken.

Az ÁSZ jelentésben azt is kiemelték, a nők is érdekeltek abban, hogy a férfiak jól teljesítsenek és sikeresek legyenek, ugyanis amennyiben a fiús tulajdonságok kibontakoztatása hátrányt szenved, az gazdasági károkat is okoz.

A férfiakra jellemző kreativitás, a versengés és teljesítményorientáltság nem csupán a magyar gazdaság optimális fejlődéséhez szükséges, írják a kutatók, ezek a tulajdonságok a mindennapi élet szempontjából is fontosak, hiszen