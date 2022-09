Koncz Zsófia 32 évesen megkapta a „Három évtized a Magyar Bányászatért emlékérmet”

A fideszes államtitkár Facebook-posztjában számolt be arról, hogy „főnöke” Palkovics László, technológiai és ipari miniszter és Fónagy János Gazdaságfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkár kíséretében elismeréseket adott át Salgótarjánban, a 72. Országos Bányásznapon.

De nemcsak adott, hanem kapott is miután a Magyar Bányászati Szövetség beszámolója szerint

Homonnay Ádám MBSZ elnök az Ünnepi Elnökség tagjainak az MBSZ fennállásának 30 éves évfordulója jegyében a ”Három évtized a Magyar Bányászatért„ ezüst emlékérmek átadásával köszönetnyilvánító emléket adott át.”

Tehát - már a kora miatt is - nem Koncz Zsófia harminc évéről, hanem az MBSZ három évtizedéről van szó, de az elismerést az Ünnepi Elnökség minden tagja megkapta, attól függetlenül, hogy dolgozott-e bányában, vagy sem.

Így kaphatott Koncz Zsófián kívül többek között ugyanilyen kitüntetést még Palkovics László, Fónagy János és Becsó Zsolt, Salgótarján fideszes parlamenti képviselője is.

Koncz Zsófia Facebook-oldalán is közzétette a bányásznapi rendezvényen készült képeket köztük azt a felvételt is ahol az oklevelet mutatja meg, de éppen ez a kép került le később a fideszes képviselő oldaláról. Azonban az internet nem felejt, így a közben lementett képet a Telex is megjelentette.