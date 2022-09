Liz Truss lett az új brit miniszterelnök

Liz Truss külügyminisztert választották meg a kormányzó brit Konzervatív Párt új vezetőjének, így ő lesz a következő brit kormányfő

- számolt be a Guardian.

Truss az Egyesült Királyság harmadik női miniszterelnöke Margaret Thatcher és Theresa May után. A távozó kormányfő, Boris Johnson 2019 óta volt a poszton, és júliusban mondott le.

A párt az új vezetőt hozzávetőleg 160 ezer tagja választotta meg postai, illetve elektronikus úton, az eredményt Sir Graham Brady, a Konzervatív Párt vezetőválasztásainak megszervezéséért is felelős frakciótestület, az 1922 Bizottság elnöke hirdette ki hétfőn. Trusst kedden fogadja majd a skóciai Balmoralban található nyári rezidenciáján II. Erzsébet királynő, ahol hivatalosan is kinevezi kormányfőnek.

A 24.hu fekidézi, hogy az alsóházba 2010-ben beválasztott Liz Truss eddig egyszerre látta el a külügyminiszteri, valamint a nőügyi és esélyegyenlőségi államtitkári posztot, de foglalkozott már környezetvédelmi, pénzügyi és külgazdasági témákkal is. 2016-ban még azt mondta, szeretné, ha Nagy-Britannia az Európai Unió tagja maradna, mert az unió segít abban, hogy a gyerekek egészséges környezetben nőhessenek fel. 2017-ben viszont már arról beszélt, hogy a brexit mégsem járt olyan hátrányokkal, mint amilyenekre számítottak, viszont hozott több „új lehetőséget”.

Az eleinte liberális demokrata Truss 21 évesen lépett be a Konzervatív Pártba, és szüleit úgy írta le, mint akik még a Munkáspárttól is balra állnak. Truss szereti magát Margaret Thatcher követőjeként feltüntetni, és már korábban is emlegették Johnson lehetséges utódjaként.

Bár eredetileg tucatnyian indultak a kormányfői posztért, a brit alsóház konzervatív tagjai között tartott szavazások során kettőre csökkent a Johnson székére pályázók száma. Truss mellett Rishi Sunak volt pénzügyminiszter maradt versenyben, aki július közepéig favoritnak számított, ám utána riválisa megelőzte, és az eredmény kihirdetésének napjára a fogadóirodák már csak mindössze két százalék esélyt adtak arra, hogy Sunak lesz a befutó.

A hivatalos eredmény szerint Truss 81 326, Sunak pedig 60 399 szavazatot kapott.