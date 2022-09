A Mediaworks volt vezetőjét nevezték ki a Fudan Egyetemet fenntartó alapítvány élére

Az új Orbán-kormánnyal együtt az új káderek is megérkeztek az intézményhez

- írja a hvg.hu a tervezett kínai Fudan Egyetemet fenntartó alapítványról. A lap megjegyzi, hogy a közpénzből létrehozott alapítvány egyelőre egy nem létező egyetemet képvisel, mivel még sehol nem tart a Fudan budapesti kampuszának kivitelezése.

A kínai intézmény nemhogy fizikailag, de még konkrét tervek szintjén sem létezik. Sőt, a megakadályozására, ha egyre fogyó politikai támogatással is, de helyi népszavazás készül. Mindennek dacára az alapítvány tavaly nyár óta működik, van kuratóriuma, van elnöke, sőt a többi hasonló, érdemi munkát is végző egyetemi alapítványtól eltérően itt a feladathiány életre hívott egy főigazgatói pozíciót is.

Az ötödik Orbán-kormány megalakulásával azonban megváltoztak a körülmények, az eddigi projektgazda, Palkovics László most a Technológiai és Ipari Minisztériumot irányítja, a Fudan-ügy és a Fudan-alapítvány pedig a Kulturális és Innovációs Minisztérium fennhatósága alá került Csák János miniszter hatáskörébe.

A „feladatátcsoportosítás” azt is jelentette, hogy új kádereket ültettek a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány kuratóriumába. Elsőként változott a kuratórium elnökének személye, mert

az elnöki tisztségből - és egyúttal magából a kuratóriumból is - visszahívták Palkovics Lászlót, a helyét pedig a Fudan-projektgazda új miniszter, Csák János foglalta el.

A kuratóriumi tagok közül Palkoviccsal együtt leváltották Kovácsics Ivánt, aki kezdettől a testület tagja volt. Az ő helyére került Szabó László akit egy másik döntéssel ki is nevezték főigazgatónak.

Szabó korábban a kormányközeli Mediaworks Zrt. vezetője volt, de posztjáról hirtelen távozott, majd követte őt a kormánypárti sajtót összefogó Közép-európai Sajtó és Média Alapítványhoz (KESMA) tartozó médiacég öt másik vezetője is. Állítólag Rogán Antal telefonon rúgta ki, mert a központnak nem tetszett, hogy bezuhant az olvasottság, és nem sikerült a kormánypárti médiumoknak megszólítaniuk a fiatalokat.

Szabó László neve ugyanakkor felbukkant a legalábbis kérdéses lélegeztetőgépek körüli beszerzések körül is. A hvg360 feltárta, hogy a kormányzati lélegeztetőgép-bizniszből nagyot szakító egyik cég hátterében ott van Szabó sógora is akinek cége egy év alatt 513-szorosára növelte a nyereségét, a tulajdonosok pedig 15,4 milliárdos profiton osztozhattak.