Orbán Kötcsén kijelentette, 2060-ig kalkulál a Fidesz kormányzásával

Orbán Viktor az idei kötcsei találkozón azt hangoztatta, hogy

a Fidesz az elmúlt időszakban tudatosan nevel ki egy új generációt, akik jól képzettek, képesek kormányozni, és akiknek 2030 után akár 2060-ig is el kell tudniuk vezetni Magyarországot.

A miniszterelnök pártja évente megtartott rendezvényén a Szabad Európa szerint arról is beszélt, hogy a Nemzeti Együttműködés Rendszere (NER) után pedig a Nemzetközi Együttműködés Rendszerét is létre kell hozni, ezt szolgálja a Fidesz hálózatépítése konzervatív körökkel, think tankekkel, influenszerekkel.

Éveken belül az EU szétesésére számít

A kormányfő szeptember 10-i beszédéből kiszivárgottak alapján az orosz-ukrán háború bizonyult a leghangsúlyosabb témák egyikének. Orbán szerint ez a háború 2030-ig is velünk maradhat, és Ukrajna akár területe harmadát-felét is elveszítheti. Úgy vélte, a szankciókkal lábon lőjük magunkat Európában. Emellett Orbán Viktor azt jósolta, hogy az energiaválság következményeképp télen akár az európai ipar negyven százaléka is leállhat.

A már tusnádfürdői beszédében is említettekhez híven elismételte, szerinte 2030-ra széteshet az eurózóna, és akár maga az Európai Unió is. Ugyanakkor azt reméli, addigra már erős hatalmi központtá válik majd a visegrádi négyek (V4) együttműködése.

A miniszterelnök azt is vizionálta, hogy 2030-ra a V4-ek nettó befizető tagállammá válnak, így ekkor el kell gondolkodni az EU-tagság értelmén, azon, hogy ilyen körülmények között mit ad nekünk a tagság, és ha nem tudunk pozitív választ találni, le kell vonni a következtetéseket - fogalmazta meg kissé homályosan.

Orbán szerint a kínai gazdaság hatékonyságát már 2010-ben is látta, ezért kíván hasonló gazdasági modellt kialakítani Magyarországon, erre épül unortodoxnak nevezett gazdaságpolitikája.

Négy kérdésből nem akar engedni

Leszögezte, bizonyos politikai kérdésekből nem enged. Az egyik a demográfia: mindent meg kell tenni a népességnövekedésért, ezért azt ígérte, két héten belül újabb családtámogatási intézkedéseket jelentenek be. Részleteket azonban még nem árult el.

A második a teljes foglalkoztatottság megőrzése és a jövedelmek értékének megóvása, különös tekintettel a jövedelemskála alsó negyven százalékára. Ezen embereknek mindenképpen emelni kell a jövedelmét a következő években is - fűzte hozzá Orbán Viktor.

Harmadikként a gazdaság folyamatos modernizálását, valamint a nemzetegyesítést emelte ki. Itt a lap forrásai szerint elsősorban a határon túli magyarokra célozhatott, nem pedig arra, hogy a hazai politikai megosztottságon enyhíteni kellene.