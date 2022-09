Brenner Koloman: Távoznak a fideszes miniszterek az egyetemi kuratóriumokból?

Az egypárti túlhatalmat kiépítő Fidesz megígér mindent jelenleg az EU-s pénzek reményében, így Navracsics Tibor miniszter úr kijelentette, hogy a közfeladatot ellátó közalapítványok esetében az összeférhetetlenségi szabályokat szigorítja, már a "politikai szimpátia" is kizáró ok lehet

- hívta fel a figyelmet hétfői Facebook-bejegyzésében Brenner Koloman, a Jobbik országgyűlési képviselője.

Az Európai Bizottság vasárnapi, Magyarországot érintő döntése kapcsán a területfejlesztési miniszter ugyanis a minap leszögezte, a magyar kormánynak "esze ágában sincs nem teljesíteni az eljárás során tett vállalásait".

Navracsics Tibor: a kormánynak "esze ágában sincs nem teljesíteni az eljárás során tett vállalásait" Előrelépésnek tartja az Európai Bizottság vasárnapi, Magyarországot érintő döntését a területfejlesztési miniszter. Navracsics Tibor azt mondta, ezzel megnyílik az út az újjáépítési alappal és a kohéziós forrásokkal kapcsolatos tárgyalások gyors lezárása előtt. Abban bíznak, hogy ezeket a tárgyalásokat is lezárhatja az év végéig a kormány.

Brenner posztjában emlékeztetett, hogy amikor a magyar egyetemi világ 80 százalékát alapítványi fenntartásba forgatták át érdemi egyeztetés nélkül, egyértelműen tiltakoztak az ellen, hogy hivatalban lévő fideszes miniszterek, államtitkárok, és "a fideszes holdudvar megmondóemberei" kerüljenek be a testületekbe.

Nekünk, hazánk felelős konzervatív pártjában érték az egyetemi autonómia, ahogy azt jelentéstevőként meg is fogalmaztam az Európa Tanács 47 tagállamának szóló és nagy többséggel elfogadott Brenner-jelentésében

- fűzte hozzá a jobbikos oktatási szakpolitikus.

A Jobbik parlamenti képviselője felidézte, még azt a módosító indítványát is lesöpörte a Fidesz parlamenti többsége, amelyet minden egyetem esetében benyújtottam arról, hogy "ex officio", tehát hivataluknál fogva automatikus kerüljenek be a kuratóriumokba a megválasztott egyetemi vezetők, hallgatók.

Jobban tették volna akkor is, ha hallgatnak a józan észre és a felelős konzervatív hangra

- fogalmazott Brenner Koloman.