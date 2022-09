Dunaújváros polgármestere szerint a Dunaferr működése nemzetgazdasági érdek, kormányzati segítséget kér

Mint arról beszámoltunk, kokszhiány miatt leálltak a Dunaferr nagyolvasztói, a teljes gyár ellehetetlenülhet. A cég közleménye szerint a koksz, mint nélkülözhetetlen alapanyag hiánya miatt bekövetkezett kényszerű leállás azt jelenti, hogy jelenleg nincs lehetőség nyersvas- és acélgyártásra a cégnél.

„Az energiaválság és az acélpiaci pangás miatt Európa jelentős acélgyárai után 2022. szeptember 16-án kritikus lépésre kényszerült a DUNAFERR is, melynek következményei végzetesek is lehetnek az egyik legnagyobb magyar iparvállalat szempontjából. Az iparág kormányzati megsegítésével még mindig van esély arra, hogy a vállalat talpra álljon, túlélje a kialakult helyzetet, és továbbra is munkahelyet biztosítson négyezerötszáz munkavállalójának.” – így kezdődik Dunaújváros és térsége legnagyobb foglalkoztatójának hétvégén kiadott közleménye.

Pintér Tamás, Dunaújváros polgármestere a tragikus hangvételű sajtóközleményről hétfői sajtótájékoztatóján elmondta, aggodalommal figyelik a vasműben történteket és mindent elkövetnek annak érdekében, hogy ne a Dunaferr legyen a megnövekedett energiaárak legnagyobb vesztese.

Pintér hangsúlyozta, Dunaújváros Önkormányzata minden lehetséges eszközzel segíti a Dunaferrt például az iparűzési adó befizetésének könnyítésével, önerejéből azonban nem képes kihúzni a Vasművet abból a gödörből, ahol most van.

Szemléltetésképpen kiemelte:

Dunaújváros önkormányzatának saját bevételei 10 milliárd forint körül vannak, a Dunaferré 300 milliárd körül.

Az elmúlt időszakban számtalan alkalommal keresték a párbeszédet Magyarország Kormányával annak érdekében, hogy közösen léjenek fel és segítsék a gyárat.

A válasz mindig az volt, hogy magán cégen nem tudnak segíteni, cinikusabb esetben azt mondták: ott segítenek, ahol van haszon

- fejtette ki a városvezető.

A Dunaferr stabil működése egész Magyarország számára fontos, nemzetgazdasági érdek, így Pintér Tamás elmondása szerint egyszerűen nem érti, hogyha egy sor másik magáncégnek tud segíteni az állam, akkor a Dunaferren miért nem.

Ezt elfogadhatatlannak tartom. Gazdasági megfontolás biztosan nem állhat e mögött, mert ha a Vodafone 49 százalékos tulajdonrészének megvásárlására van 715 milliárd forint, akkor ott kell lenni a Vasműre is

- fogalmazott.

Dunaújváros polgármestere szemléltetésképpen elmondta,

a Vodafonera szánt 715 milliárd forintból majdnem 36 ezer 20 millió forint értékű lakást lehetne venni, vagyis gyakorlatilag Dunaújváros teljes lakásállományát fel lehetne vásárolni.

"Én nem mondom azt, hogy Vodafone helyett Vasművet, de azt határozottan követelem, hogy a Vodafone mellett legyen a Vasműre is" - tette hozzá.

Pintér elmondta, ők a saját részünket megtették, most a kormányzaton a sor. A dunaújvárosi önkormányzat egy három pontos javaslatcsomagot állított össze. Ezek az alábbiak:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata felkéri Magyarország Kormányát, hogy szükség esetén biztosítsa az ISD Dunaferr Zrt. Dunai Vasmű munkavállalóinak teljes munkabérét 2022. december 31-éig.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata felkéri Magyarország Kormányát, hogy adjon kormánygaranciát az ISD Dunaferr Zrt. termeléshez elengedhetetlen szállítói tartozásaira.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata felkéri Magyarország Kormányát, hogy nyújtson támogatást az ISD Dunaferr Zrt. részére a többszörösére növekedett rezsiköltségek megfizetésére.

Bízunk benne, hogy ezúttal meghallgatásra talál - tette hozzá.

"Őszintén hiszem, hogy a Vasmű működése nem politikai kérdés, nem csak Dunaújváros érdeke, hanem egész Magyarországé. Hiszek benne, hogy vannak helyzetek, amikor félre kell tenni a nézeteltéréseket és létre kell hozni a nemzeti egységet. Mi ezúttal is tiszta lapokkal játszunk, egy szempontunk van: a gyárnak működnie kell, az ott dolgozóknak fizetést kell adni" - fogalmazott.

"A vasműsöket nem a politikai csatározások érdeklik, hanem, hogy időben érkező, tisztességes bért kapjanak, és megszűnjön végre az állásuk körüli bizonytalanság. Dunaújváros Önkormányzata ezért mindent megtesz, kérjük, hogy ebben a munkában Magyarország Kormánya is álljon mellénk!"

- zárta szavait Pintér Tamás.