Nagykanizsa is döntött: nem adja át az államnak a vízművet az önkormányzat

Nem szavazta meg Nagykanizsa képviselőtestülete, hogy az önkormányzat tulajdonában álló vízművet átadják az államnak - számolt be kedden közösségi oldalán Berta Krisztián, a Jobbik helyi képviselője.

Berta felidézte, hogy

az elmúlt hetek egyik legnagyobb kérdése volt, hogy önként és ingyen átadja-e a város a kormánynak Nagykanizsa 13 milliárdos vagyonát.

A jobbikos önkormányzati képviselő emlékeztetett, mivel a rendelkezésre álló kevés információ alapján nem lehet felelős döntést hozni, a legutóbbi közgyűlésen hoztak egy határozatot, amelyben kérdéseket fogalmaztak meg a Technológiai és Ipari Minisztérium számára. A tárca ugyanis a Nemzeti Vízművek Zrt. felügyeleti szerve.

Az előzőleg elfogadott határozatban többek közt arra kértek választ, vállalja-e az állam, hogy

a vagyon átvétele után legalább 3 évig nem emeli lakossági víz- és csatornadíjat,

a jelenlegi munkavállalókat legalább 5 évig nem bocsátja el,

a jelenlegi szolgáltatási színvonalat garantálja a nagykanizsai lakosok számára,

a várostól megkapott tulajdont nem idegeníti el, annak működtetését koncesszióba vagy vagyonkezelésbe nem szervezi ki olyan vállalkozásnak, amely nem kizárólag állami tulajdonú,

a Délzalai Vízmű Zrt. önálló jogi személyként végzi munkáját az elkövetkezendő 5 évben, a használatában lévő eszközöket pedig továbbra is kizárólag a Délzalai Vízmű jelenlegi szolgáltatási területén használja.

Ám Berta posztja alapján a kérdések egyikére sem adtak választ a kormány részéről. A jobbikos politikus szerint a fideszes képviselők ennek hiányában is tudtak volna dönteni, "hiszen ahogy a kormány fütyül, ők úgy cselekednek".

Nem történt ez most sem másképp, ugyanis ők természetesen igennel szavaztak az átadásra - úgy, hogy a kérdéseinkre semmilyen választ nem kaptunk

- fogalmazott Berta Krisztián.

A Fidesz a vízvagyont is lenyúlná? A Fidesz a vízvagyont is lenyúlná? Kormánypárti országgyűlési képviselők győzködték a Bács-Kiskun megyei polgármestereket arról, hogy mondjanak le településük víziközmű-vagyonáról. A Jobbik képviselőit viszont nem engedték be a tanácskozásra. Bencze Jánosék szerint a kormány Mészáros Lőrincnek készíti elő a terepet.

Nagykanizsa kormánypárti polgármestere valóban másképp látja ezt a kérdést, hiszen két hete Facebook-oldalán egyebek mellett azt írta:

Ha a szeptember 20-i határidőt követően Nagykanizsa és a további 105 tulajdonos önkormányzat nem adja át az államnak a Délzalai Vízmű Zrt. fenntartását, akkor a kistelepülések teljes, Nagykanizsa pedig részleges csődhelyzetbe kerül rövid időn belül.

Balogh László érvelése szerint enélkül óriási teher lenne, ha a vízmű megmaradna önkormányzati kézben. Úgy véli, a jövőben "a megnövekedett költségek miatt milliárdos is lehet a veszteség".

A több önkormányzatot érintő víziközművek ügyében a Jobbik már hetekkel korábban figyelmeztetett, hogy a termőföldek, az autópályák, az egyetemek után szerintük most a vízre is rá akarja tenni a kezét a Fidesz, sőt, az ellenzéki párt szerint Mészáros Lőrincnek készíthetik elő a terepet. Ezt a vagyonátadást nemrég például Szombathely önkormányzata is leszavazta.