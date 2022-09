Moszkva szerint érvényes volt a „népszavazás”

Az orosz állami hírügynökség, a TASZSZ egy nappal az urnazárások előtt már érvényesnek minősítette az Ukrajna négy megszállt régiójában tartott „népszavazásokat”

- írja a Guardianre hivatkozva a Telex.

Az orosz média közlése alapján Donyeckben 86,89, Luhanszkban 83,61, Herszonban 63,58, Zaporizzsjában pedig 66,43 százalékos volt a részvétel.

Nemzetközi elemzők azonban úgy vélik, az eredményeket meghamisították. Az Institute for the Study of War arra is felhívja a figyelmet, hogy a népszavazások részvételi aránya még békeidőben sem éri el az oroszok által közreadott számokat, sőt, a 2019-es ukrajnai elnökválasztásra is csak a jogosultak kevesebb, mint 63 százaléka ment el voksolni az intézet szerint.