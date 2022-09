Újra a történelmi mélypontot ostromolja a forint

Ismételten történelmi mélypontra zuhant a forint árfolyama mind az euróval, mind a dollárral szemben csütörtök reggel, már a piacnyitást követően.

Az új mélypont a dollárhoz képest 434,78, az euróval szemben pedig 419,36 forint lett

az MTI beszámolója alapján. A svájci frankot 441,67 forinton jegyezték.

Ugyanakkor rendhagyó módon már a piacnyitás előtt is a forint esését regisztrálták.

Délelőtt tíz órakor a magyar fizetőeszköz árfolyama 432,77 volt a dollárhoz, és 417,97 az euróhoz viszonyítva.

Az árfolyammozgásokat legfőképp a dollár erősödésével magyarázzák, de a forintgyengülést az MNB keddi bejelentése is elősegítette.

Fut a jegybank az infláció után Keddi ülésén 125 bázisponttal 13 százalékra emelte a jegybanki alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa. A döntés meghaladta az elemzői, 100 bázispontos szigorítási várakozásokat.

Az alapkamat után az egyhetes betét is 13 százalékra kúszott

Emlékezetes, a jegybank kedden jelentette be, hogy 1,25 bázisponttal 13 százalékra emelik az alapkamatot, most csütörtök reggel pedig ehhez a szinthez igazították az egyhetes betéti kamatot is.

Matolcsy György MNB-elnök akkor azt közölte, hogy az alapkamat-emelési ciklus lezárul, ezzel azonban nincs vége az infláció elleni küzdelemnek. Erre a hírre pedig a forint mélyrepülésbe is kezdett, majd ez a zuhanás szerdán szintén folytatódott. A hasonló mintázatok okán Matolcsy ezenfelül arról is beszélt, hogy a jegybank felvette a harcot a 70-es évek ellen.