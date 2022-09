Kormányinfó: idén hosszabb lesz a téli szünet az iskolákban

A kormány döntött a nemzeti konzultáció elindításáról

- erősítette meg a csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely kancelláriaminiszter, hogy jókora várakozás mellett a minap Orbán Viktor azt jelentette be, hogy a kormány ismét nemzeti konzultációt indít, ezúttal az uniós energiaszankciókról. A napokban egyébként Kocsis Máté már beharangozta a Fidesz-frakció kezdeményezését.

Ugrásszerűen megnőttek az energiaárak, Európában a szankciós felárat kell fizetni - ismételte el miniszter, majd a hazai rezsicsökkentést méltatta, miszerint a háztartások átlagosan 180 ezret spórolhatnak.

"Brüsszel azt ígérte, a szankciók jobban fognak fájni Oroszországnak, mint Európának, de négy hónap után ez épp fordítva igaz" - vélte Gulyás Gergely, hozzáfűzve, hogy ezáltal Oroszország 30 éve nem látott rekordnyereségre tesz szert. Úgy vélekedett, hogy

morális alapon sem fogadható el, hogy az oroszokat juttatjuk plusz bevételhez,

ebben a versenyben Európa a cégeivel együtt le fog maradni.

Gulyás ugyanakkor elismerte,

a magyar lakosságnak "borzasztó terheket" jelentenek az energiaárak, még a kedvezmények mellett is.

Hosszabb téli szünet vár az iskolásokra

A szerdai kormányülésen döntöttek arról is, hogy az iskolákban

az őszi szünet rovására idén a téli szünet hosszabb lesz, mint ahogy az korábban megszokott volt, azaz december 21-től január 8-ig tart majd,

ennélfogva jövőre január 9-én mehetnek először iskolába a diákok.

Ugyanekkor kormányzati igazgatási szünetet is el fognak rendelni. Ezekben a napokban a kormányzati igazgatásban dolgozóknak kötelezően szabadságot kell kivenniük.

Mgoldást igyekeznek találni az önkormányzatok költségterheire

Gulyás arról is beszélt, hogy az önkormányzatok kapcsán a távhő díja, a gázár egyes esetekben akár hússzorosára is rúghat az eddigi terhekhez képest.

Az önkormányzatok többsége a plusz terheket most még ki tudják gazdálkodni, de jövőre jelentős spórolásra és kormányzati támogatásra lesz szükség - vetítette előre, majd arra is kitért, hogy egyeztetéseket követően megoldásokat próbálnak erre találni, hogy a települések az elkövetkező időszakot is "túl tudják élni" - fogalmazott Gulyás Gergely.