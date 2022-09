Nem lehet megvédeni a tenger alatt futó vezetékeket

Az Északi Áramlat gázvezetéket ért minden valószínűség szerint szabotázs akció olyan biztonságpolitikai kérdéseket is felvet, hogy miként lehetne kivédeni egy ilyen jellegű támadást. Ugyanis nemcsak gázvezetékek, hanem telefon, internet, és még egy sor a világgazdasági és nem utolsó sorban katonai tényezőket is befolyásoló infrastruktúra kerülhet így veszélybe. Korábban már a NATO és a titkosszolgálatok képviselői is arra hívták fel a figyelmet, hogy ezek a hálózatok nem védettek a támadások ellen.

Sas Zoltán, az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának jobbikos elnöke szerint az Északi Áramlat szivárgása is éppen arra tényre mutat rá, hogy szinte lehetetlen megvédeni a támadástól a vezetékeket.

Ez valóban az achilles sarka a biztonságnak. Gyakorlatilag nem lehet őrizni a tengerek, óceánok mélyére telepített vezetékeket legyen szó gázvezetékről, vagy például a szintén a tenger alatt futó internet kábelekről.

Sas Zoltán felidézte, hogy a hidegháború idején a Szovjetuniónak sikerült feltörnie a Japán és az Egyesült Államok között a Csendes-óceánba telepített hírközlési vezetéket, ami több ezer méter mélyen futott.

Tehát ez már akkor is jelentős biztonsági kockázat volt és tulajdonképpen azóta sincs ez másképp épp a már említett hatalmas távolságok miatt. Ugye most is csak azt vették észre, hogy támadás érte a gázvezetéket, de azt, hogy ki tette, nem lehet megállapítani.

A Jobbik biztonságpolitikai szakpolitikusa szerint egy ilyen akció megvalósítása valódi háborús cselekménynek számít, mivel, ha például egyszerre több helyen következne be, az megbéníthatja az egész világgazdaságot, ráadásul nem sok országnak van az ehhez szükséges felszerelése.

Sas Zoltán a Nemzetbiztonsági bizottság jobbikos elnöke. MTI/Soós Lajos

Ha azt nézzük, hogy 50 méterig még viszonylag könnyű dolga lehet annak aki egy ilyen jellegű szabotázst akar végrehajtani, de többszáz, vagy több ezer méter mélységnél már komoly katonai eszközök szükségesek például a gázvezeték megrongálásához. Nem akarván tippeket adni senkinek, de ilyen mélységben lenne értelme robbantani, mivel a különleges viszonyok miatt a javítás is rendkívül nehéz.

Sas Zoltán szerint a Balti-tengerben lévő gázvezeték felrobbantása is nagy szakértelmet igénylő akció volt, amit vélhetően fejlett katonai eszközökkel hajthattak végre.