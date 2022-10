Katonai diktatúra vette át a hatalmat Burkina Fasoban

Katonák megbuktatták Burkina Faso elnökét, és átvették a hatalmat a nyugat-afrikai országban

- jelentette be az új junta egyik szóvivője helyi idő szerint péntek este az állami televízió adásában.

A hatalmat megragadó katonák péntek este elfoglalták az állami televízió épületét is, majd élő adásban közölték, hogy az ország eddigi elnöke, Paul-Henri Sandaogo Damiba alezredest megbuktatták és átvették tőle a hatalmat.

A bejelentés szerint a puccsot vezető Ibrahim Traore parancsnok lett az ország új katonai vezetője, aki felfüggesztette az alkotmányt és az eddigi, átmeneti vezetésről szóló alapokmányt. A parancsnok emellett feloszlatta a kormányt és a parlamentet, valamint este kilenc órától hajnali ötig kijárási tilalmat rendelt el.

A Burkina Fasó-i főváros utcáiról már péntek reggel fegyverropogás hallatszott, nem sokkal később pedig az elnökség közleményt adott ki, melyben a nyugalom megőrzésére szólították fel a lakosságot.

Ibrahim Traore elrendelte továbbá az ország határainak lezárását, valamint a politikai pártok és civil szervezetek tevékenységének felfüggesztését.

Mint elmondták, a parancsnok később összehívja az ország vezetését, hogy "új átmeneti alkotmányos chartát hozzanak létre, és megválasszák Burkina Faso új elnökét, legyen az civil vagy katona".

A most megbuktatott Paul-Henri Sandaogo Damiba alezredes - aki csak pár napja tért haza New Yorkból, ahol az ENSZ Közgyűlésén képviselte országát -, a Hazafias Mozgalom a Védelemért és a Helyreállításért (MPSR) vezetője maga is puccsal került az ország élére. A januári hatalomátvételkor a 2015 óta hivatalban lévő Roch Marc Christian Kaboré elnököt buktatták meg.

A lakosok közül akkor sokan támogatták a Damiba vezette juntát, és "valódi változásokra számítottak", miután az előző kormány a közvélemény szerint nem tett eleget a szélsőséges iszlamista csoportok jelentette fenyegetés és vérontás ellen.

Az ilyen jellegű támadások ugyanis rendszeresek a térségben. Csak Burkina Fasóban ezrek vesztették életüket, és több mint kétmillió embernek kellett elhagynia otthonát az iszlamisták agressziója miatt.

