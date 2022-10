A Belügyminisztérium javaslata alapján betiltanák a szabad orvosválasztást és korlátoznák a betegek látogatását

Megszüntetnék a szabad orvosválasztást, korlátoznák a betegek látogatását, erősítené az állami irányítást – egyebek mellett ezt is tartalmazza a hamarosan az Orbán-kormány elé kerülő, a belügyi tárca által tervezett, az egészségügy átalakítást célzó, összességében több száz milliárd forintot érintő javaslatcsomag - írja a Népszava. A Belügyminisztérium javaslata az ellátórendszer szinte valamennyi szegmensét érinti. A Népszavához is eljutott tervezetben szó esik a szakdolgozói béremelésről, az alapellátás átszervezéséről és a szakrendelők államosításáról is.

Mint az a kormányzati döntésre váró javaslatból kiderül,

az alapellátás kivételével megszűnne az állami fenntartású intézményekben a szabad orvosválasztás.

Így a továbbiakban az állami fenntartásban álló egészségügyi szolgáltatóknál valamennyi beteget az adott időre éppen beosztott orvos láthatja el, helyette másik orvos nem igényelhető - írja a lap.

A tervezet megváltoztatná a háziorvosi ellátás működtetését is:

az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ), praxiskezelőként kapna felhatalmazást a körzethatárok kijelölésére, és e hivatalhoz kerülne a betöltetlen körzetek kezelése.

A 6500 körzetből jelenleg mintegy 620 több mint féléve betöltetlen, illetve állandó helyettesítéssel oldják meg ott az ellátást. Továbbá 1825 olyan körzet van jelenleg, amelyhez 1200-nál kevesebb páciens tartozik.

A tervezett átalakítás főbb elemei:

az alapellátás kivételével a szabad orvosválasztás megszüntetése

Nemzeti Laborhálózat kialakítása

az egészségügyi szűrések átalakítása

az egészségügyi dolgozók béremelése

várólisták csökkentése

egészségügyben történő közreműködési jogviszonyok felszámolása

szakápolási rendszer átalakítása, kerettörvény kialakítása.

Mint megírtuk, a Magyar Közlönyből derült ki, hogy Orbán Viktor kirúgta az országos kórházfőigazgató-helyettest. Szabó Bálintot az országos kórház-főigazgató javaslatára mentette fel tisztségéből 2022. szeptember 30-ai hatállyal a miniszterelnök. A döntés indokáról semmit nem tudni.