Pesti Imre: Támogatjuk a Jobbik javaslatát, ha pontosítanak rajta

Az Országgyűlés Népjóléti bizottságában tartózkodtak a fideszes képviselők, amikor hétfőn a Jobbik javaslatáról szavaztak, amely a sajátos nevelési igényű és fogyatékkal élők utazási költségtérítésének megemelését célozza. A kormánypárti bizottsági tagok viszont Z. Kárpát Dánielnek ígéretet tettek arra, hogy támogatni fogják majd javaslatát, amennyiben azon még pontosításokat végez.

A Jobbik parlamenti képviselője érvelése szerint az üzemanyagok és egyéb költségek elszabadulása egy olyan helyzetet idézett elő, hogy adott esetben egy autista gyermek fejlesztése vagy speciális oktatási központba való szállítása gyakorlatilag kitermelhetetlen anyagi vonzattal jár az érintett családok egy részének. Z. Kárpát szerint vannak szerencsésebb körülmények közt élők is, de ez másoknál szavai szerint a nélkülözhetetlen fejlesztésekre történő szállítás ellehetetlenülését okozza.

Az ellenzéki képviselő szerint mostanra az infláció lenullázta 21 forintos kilométerenkénti költségtérítési támogatást.

Nem álmodunk nagyokat ezzel a javaslattal. Azt kérjük, ami megkövetelhető még egy válsághelyzetben is

- fogalmazott a Jobbik alelnöke, aki ehhez kérte a bizottság tagjainak támogatását.

Kovács Sándor, a bizottság fideszes alelnöke az ülésen azt mondta, ha Z. Kárpát átdolgozza a javaslatot, nyitottak annak megtárgyalására a későbbiekben.

Viszont jómagam tartózkodást fogok javasolni, mert az elvvel ugyan egyetértünk, de a szövegezésben teljesen más, sarkaiból kiforgatott számsor jönne ki

- indokolta a kormánypárti országgyűlési képviselő.

Z. Kárpát azonban leszögezte, szerinte a leginkább járható út, ha most támogatólag szavaznak a javaslatára, majd ha annak parlamenti vitára kerülésekor egy fideszes szakmai módosító képes a részleteken javítani, akkor ő tudja azt támogatni.

Végül a kormánypárti bizottsági tagok tartózkodtak a javaslatról tartott szavazás során.

Elhangzott a vitában, hogy néhány ponton pontosítani kell, és azt is jeleztük, hogy megszavazzuk, ha pontosítja azt a néhány eltérést

- válaszolta az N1TV kérdésére Pesti Imre, a Fidesz országgyűlési képviselője.

Z. Kárpát Dániel az ülést követően kifejtette, szerinte a kormánypártok tagjai is érezték, hogy ezt a témát "nem lehet egy egyszerű nemmel lesöpörni". Úgy vélte, még gáláns is volt azzal, hogy felajánlotta, a fideszes módosítás benyújtása esetén is támogatni fogja a javaslatot.

Megyünk tovább, számtalan elképzelésem van azt illetően, hogy a nyilvánosság ereje által hogyan tudjuk mégis keresztülvinni a családtámogató javaslatainkat

- vetítette előre a jobbikos politikus.