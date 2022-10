Ma írja alá a kormány a földgáz kifizetésének halasztását a Gazprommal

Szijjártó Péter külügyminiszter Moszkvában jártakor szerda este azt közölte, a Gazprom vezérigazgatója megerősítette hosszú távú elkötelezettségét a Török Áramlat működtetése és a magyarországi szállítások fenntartása mellett. Miután az orosz Gazprom-vezér Alekszej Millerrel tárgyalt, a magyar külügyér kijelentette azt is, hogy azzal a céllal látogatott az orosz fővárosba, hogy megbizonyosodjon, az energetikai vállalat is hosszú távú együttműködésben érdekelt Magyarországgal, és megszerezze az erre irányuló elkötelezettségét. Állítása szerint Magyarország gázellátása a jelenlegi válsághelyzetben is biztonságban van.

Szijjártó szerint tehát

"így egészen biztos lehet mindenki abban, hogy Magyarországon semmifajta korlátozásra nem lesz szükség a földgázfelhasználás tekintetében".

A tárgyalás során megegyeztek arról, hogy az európai szállítás útvonalát az eddigi északi helyett a déli Török Áramlatra helyezik helyezik át. Utóbbi biztonságos mivoltát Szijjártó szerint növeli, hogy ezt az oroszok tervezték és építették, így a karbantartását is el tudják látni a szankciók mellett is.

A külügyi tárca közleménye szerint szintén akkor erősítette meg a miniszter, hogy csütörtökön, azaz

a mai napon írják alá a kedvezőbb, halasztott fizetésről szóló szerződést az orosz óriáscéggel.

Hosszú távú válság?

Az látható, hogy a kormány aligha tervezi az Oroszországtól való energiafüggőségünket mérsékelni:

"Magyarország a diverzifikáció pártján áll, de ezalatt nem az orosz energiahordozók kizárását kell érteni, hanem minél több forrás bevonását az európai ellátásba"

– szögezte le Szijjártó Péter csütörtöki Facebook-posztjában amellett érvelve, hogy minél több forrás áll a rendelkezésünkre, annál olcsóbb és biztosabb az energiaellátásunk. Ugyanakkor egy hosszú távú válság lehetőségére is figyelmeztetett.

A külügyminiszter kitért arra is, hogy ez az első, igazán globális energiaválság, és fontos kérdésnek nevezte, hogy ezen a télen mi lesz, de még fontosabb, hogy mi lesz az elkövetkező 2-3 télen.

Kérdés azonban, hogy mi miatt annyira fontos haladékot kapnia az országnak a földgáz kifizetésére. Miért szükséges ez most a magyar kormánynak? Ugyancsak felmerül az is: vajon mit nyer, mit kér cserébe ezért az orosz fél?

Potenciális államcsőd elkerülését gyanítja a Jobbik vezetője a megállapodás mögött

Emlékezetes, Lukács László György, a Jobbik frakcióvezetője Szijjártó Pétertől a minap írásban kérdezte meg, miért volt szükség valójában a magyar és az orosz külügyminiszter múlt heti, new yorki találkozójára, és a Gazprom halasztott kifizetésével kapcsolatban kért-e bármit cserébe az orosz fél Szijjártó Pétertől vagy a kormánytól.

Lukács azt is felvetette: ha olyan jól áll a magyar gazdaság, miért nem tudunk a korábbi megállapodás szerinti módon fizetni a Gazpromnak?

Jobbik: Mit kért Lavrov Szijjártótól, hogy késve fizethessünk a Gazpromnak? Lukács László György írásban kérdezte Szijjártó Pétert arról, hogy mi szükség volt a magyar külügyminiszter és orosz kollégája, Szergej Lavrov múlt héten New Yorkban folytatott megbeszélésére.

Gyöngyösi Márton pártelnök pedig konkrétan le is vezette azon gondolatmenetét, miszerint Szijjártó Péternek azért kellett már a múlt hét során tárgyalnia Lavrovval, hogy az orosz gázszállítások mellett a késleltetett fizetésben is megállapodjon.

A Jobbik-elnök kifejtette, szerinte "a jogállamiság folyamatos megsértése miatt az Orbán-kormány uniós forrásaihoz nem jut hozzá, ennek következtében pedig a MNB devizatartalékai olyan alacsony szintre süllyedtek, hogy ha most kellene kifizetnünk – ráadásul 430-as euró-árfolyamon – az oroszok irányában fennálló tartozásainkat a gázszállításokért, bekövetkezne az azonnali államcsőd. Ez pedig Orbán bukásához vezetne és újabb IMF-gyámságot eredményezne".

Szakértők szerint az államcsőd a lehető legrosszabb forgatókönyvet jelentené, ami a költségvetés fenntarthatatlansága, az adósságfinanszírozás problémájából következne.