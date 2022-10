Nem elég 80 százalék: a pedagógusok fizetését a diplomás minimálbérre kell emelni

Brenner Koloman, a Jobbik oktatás politikusa élőben jelentkezett be a Hősök teréről, ahol már gyülekeztek a pedagógusok melletti tüntetés résztvevői. Mint mondta, álságosnak és a cinikusnak tartja a pártja a kormány béremelési ígéreteit, aminek ebben a formájában nincs relevanciája. Szerinte "klebelsbergi fordulatra van szükség", nem a GDP jelenlegi 6, hanem 8 százalékát kell átcsoportosítani az oktatásra, s ebből jutna az 50 százalékos azonnali béremelésre is.

A jobbikos országgyűlési képviselő hangsúlyozta azt is, nem elég az sem, ha csak a diplomás minimálbér 80 százalékát éri el a pedagógusok bére, azt a diplomás minimálbérre kell felemelni.

De ez csak egy része a modernizációs folyamatnak, ami ráfér az oktatásra - fogalmazott, hozzátéve, konkrét terveket kellene a kormánynak bemutatnia az alábbi problémák megoldására:

tudást és képeségeket kifejlesztő oktatásra, amelyben megvannak a régióra jellemző hagyományok tisztelete, de felkészíti a diákokat a XXI. századi kihívásokra is;

be kell építeni a digitalizáció eszközeit és eredményeit;

meg kell háromszorozni a pedagógusok munkáját segítők, például a szociálpszichológusok létszámát.

Brenner Koloman kiemelte továbbá azt is, hogy a fenntartási rendszerbe is azonnali beavatkozás van szükség, mert a politikus szerint megbukott a KLIKK rendszere és azok a tankerületi vezetők is, akik elítélendő módon felmondtak a tiltakozó tanároknak.