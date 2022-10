LóZung – Miért tekintjük lúzernek, aki nem iszik? Dávid Ferenc a hazai alkohol- és drogpolitikáról

Ezen a héten is jelentkezik a LóZung, az Alfahír közéleti podcastje! Műsorunk vendége ezúttal Dávid Ferenc biopolitika-szakértő, deviancia-szociológus volt, akivel a Kék Pont Alapítvány projektkoordinátoraként körüljártuk a szervezeti tevékenységüket, a hazai alkohol- és drogpolitikát, valamint általában a függőség problémakörét. Témánk aktualitását a közelgő Száraz November kampány adja, ami a mértékletesség erényét és az öngondozás gyakorlatának elmélyítését állítja a középpontba.

Dávid Ferenc szerint az alkoholfogyasztásban fontosabb, hogy inkább a minőség kerüljön előtérbe, mint a mennyiség. Kifejti, miért rémálomkategória, hogy az egyéni pálinkafőzés nemzeti büszkeségként van kezelve; illetve vajon jó irány-e a kisüzemi, kézműves sörök piacának térnyerése.

Miért tekintjük lúzernek, aki nem iszik? Miért fogadja hazánkban toxikus légkör azt, aki felvállalja, hogy függőséggel küzd? Miért ítéljük el, ha valaki szakemberhez fordul? Hogyan engedi a politika az alkoholmarketingnek, hogy szabadon garázdálkodhasson az ünnepeinken? Hogyan történhet meg, hogy konkrétan a cél minél több alkoholt eladni az embereknek, miközben egy közegészségügyi katasztrófában ülünk?

Adásunkban ezekről is beszél vendégünk, aki kitér arra is, milyen felelőssége van mindebben a mindenkori kormányzatnak, a politikának, hiszen a súlyos drog- és alkoholproblémával küszködők tovább terhelik a szociális és egészségügyi rendszert. Az is szóba kerül, miért baj, hogy a miniszterelnök is szeszfőzésre buzdít vagy éppen sörrel koccint a Covid-lezárások után.

