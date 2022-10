Kormányinfó: november 15-től a kis- és középvállalkozásoknak is jön a kamatstop

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő mellett Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter is részt vett a szombati kormányinfón, amelyen a szerdai kormánydöntéseket ismertették.

Gulyás először elmondta, Európai uniós helyzetelemzést és gazdasági értékelést végzett a kormány szerdai ülésén, az inflációt okait is megvizsgálták. És hát arra jutottak, hogy Európában és hazánkban is szankciós infláció van.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, a kormány arról döntött, hogy nemcsak fenntartják, hanem

kiterjesztik a kamatstopot a kis- és középvállalkozásokra,

meghosszabbítják a Széchenyi Kártyaprogramot, és

gyármentőprogramot hirdetnek.

Utóbbiról itt írtunk részletesebben.

7,77 százalékon rögzítik a kamatlábat

Nagy Márton a kkv-k változó hitelű kamatait érintő sapkát bejelentve ismertette:

a kamatstopnak június 28. lesz a referencia-időpontja, ekkor 7,77 százalék volt a bankközi kamatláb.

A döntés november 15-től érvényes, és jövő július elsejéig tart.

A júniusi szintre vezetik tehát vissza a kamatokat, november 15-től, de visszamenőleg, a múlt heti kamatemelésben érintettek esetében is – mondta a gazdaságfejlesztési miniszter, aki szerint azokat sem érheti kár, akik a jegybank kamatemelési döntése nyomán már „átárazódtak” volna.

Az állomány megközelíti a 2000 milliárdot, 60 ezer kkv érintett benne.

Széchenyi Kártya: a januártól júniusig igényelt hitelekre 5 százalék lesz a kamat

Nagy Márton arról is beszélt, hogy a Széchenyi Kártya plusz program támogatásait tovább lehet igényelni.

A kártya megmarad, fontos változás ugyanakkor, hogy a kamata fix 5 százalékra növekedik január 1-ig.

Idén még 3 és fél százalékon lehet felvenni a hitelt – hangsúlyozta Nagy. A termékek körét szűkítették, alapvetően

beruházási forgóeszköz, turizmus, agrár, mikrohitel kártya, illetve egy folyószámlahitel marad meg.

A kamattámogatást ki fogja fizetni a kormány – tette hozzá.

Gulyás szerint jó kompromisszum született az EU-s csúcson

"Mindent sikerült megvédenünk, ami nekünk fontos volt. Ha pedig a gázárcsökkentés előnyei bekövetkeznek, őszintén bízunk ebben, az nekünk is jó lesz" - mondta Gulyás a szerinte nagy jelentőségű uniós csúcsról. Kifejtette, a korábban megismert Bizottság javaslatok miatt úgy tűnt, hogy Magyarország nem jut elegendő gázhoz. A hosszútávú szerződések kulcsfontosságúak, Magyarországnak Oroszországgal van hosszú távú szerződése.

Arról is beszélt, hogy a gáz piaci árai valamelyest mérséklődtek a nyár második feléhez képest.

A bankadóhoz is hozzányúl a kormány

A bankadó részévé teszik a hitelezési aktivitás kérdését. Nagy Márton úgy fogalmazott:

Aki hitelez, kevesebb bankadót fizet, aki nem hitelez, az többet.

Ezzel az adó gazdaságpolitikai eszközzé válhat. Az elképzelésről jövő héttől egyeztetnek a Bankszövetséggel.

Október 31-ig lehet bejelenteni a napelemigényeket

Hétfőn jelenhet meg a kormányrendelet a napelemek szabályozásáról, október 31-ig van lehetőség igénybejelentésre, mondta az ATV kérdésére Gulyás Gergely. Jelenleg 3000 megawatt napenergia van, ami működőképes, és 2026-ig több mint 5000 megawatt előjegyzés van.

Nagy Márton: még nőhet az infláció év hátralevő részében, de jó esély van az egy számjegyű inflációra jövő év végére

A jövő év első felére is magas, de a második félévre már csökkentő, egy számjegyű inflációt vár a gazdaságfejlesztési miniszter, összességében 2022-re és 2023-ra is közel azonos átlagot. Nagy Márton szerint a jövő év elejétől következhet be csökkenés az inflációban. Várhatóan úgy alakul majd, hogy magas infláció az év elején, alacsony az év végén. Elmondta, jó esély van rá, hogy akár egy számjegyű is legyen az év végére.

A miniszter közölte, a jegybank harcol az infláció ellen, ahogyan a kormány is, az árstopok sem véletlenül kerültek bevezetésre. Az ársapkák szerinte amúgy nem jók, de "nem normális időkben vagyunk".