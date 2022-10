Róna Péter: Kizártnak tartom, hogy előbb kapjunk EU-s pénzt a lengyeleknél

Nagyon valószínűtlennek tartom, hogy mi előbb kapnánk pénzt az Európai Uniótól, mint Lengyelország

- jelentette ki Róna Péter közgazdász az N1TV Egyenleg című műsorában arra reflektálva, milyen kilátásai lehetnek Magyarországnak az uniós források sorsát illetően.

Róna kifejtette, a lengyel fennakadás kérdése egy jóval egyszerűbb és kisebb horderejű kérdés, ahhoz a nagyon sok tételhez képest, ami hazánkat terheli. Lengyelország esetében a bíróságok függetlenségéről van szó, Magyarországon viszont állandó kérdésekként a jogállamiság, a korrupció és a felhasználási folyamat problémái állnak, Róna ezért tartja kizártnak, hogy előbb jutnánk hozzá a visszatartott pénzekhez, mint a lengyelek.

Úgy látja, a fontossági sorrendre az is hatással van, hogy Lengyelország népessége négyszer akkora, ráadásul most mintegy négymillió ukrajnai menekültet is befogadtak.

Én tehát nem látok semmiféle pénzt a láthatáron

- fűzte hozzá a közgazdász.

Róna Péter szerint ugyanakkor ha meg is érkezik uniós pénz, ami körülbelül hétmilliárd eurós összeg, akkor is csak 6-7 hónapra lélegezhetne fel a magyar gazdaság. Hangsúlyozta:

A magyar kormány semmit nem tett annak érdekében, hogy csökkentse a magyar nemzetgazdaság kitettségét az energia szempontjából, és azért, hogy kevesebbet fogyasszunk.

Szavait alátámasztandó Ausztria példáját említette, miszerint egy egységnyi osztrák GDP-t 40 százalékkal kevesebb energiával állítanak elő, mint Magyarországon. A magyar energiahatékonyság az egyik legrosszabb az EU-ban - mutatott rá.

Róna arra is rávilágított, bár erre jelenleg nem mutatkozik igény, az IMF-től abban az esetben tudnánk hitelt kérni, ha előtte az EU-tól támogatást kapunk.