Közel 1,8 milliárd forint prémiumot osztottak szét Palkovics minisztériumában tavaly

Szép csendben nyilvánosságra hozta a 2022 tavaszán beszántott Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) a 2021-re vonatkozó éves költségvetési beszámolóját, így kiderül, mire költött a Palkovics László vezette tárca (azóta Palkovics miniszter már a dallamosabb hangzású Technológiai és Ipari Minisztérium élén áll).

Az ITM 2021-ben több mint 17 milliárdot, egészen pontosan

17 583 946 968 forintot fordítottak személyi juttatásokra.

Ebből 13,451 milliárd forintot tüntettek fel a "törvény szerinti illetmények, munkabérek" sorba, normatív jutalmak címen valamivel több mint 6,7 milliót osztottak ki a dolgozók között, míg

"céljuttatásra, projektprémiumra" 1 796 209 256 forintot

(azaz kevés híján 1,8 milliárd forint ment prémiumokra egy év alatt az ITM-ben). Ez egyébként azt jelenti, hogy a személyi juttatások 10 százalékát ezek a projektprémiumok és céljuttatások adták ki. Nem rossz arány.

Egyébként az 1 milliárd 796 millió mellett még el is törpül a 70 milliós jubileumi jutalom - szóljon az bármiről is. S persze a teljes, 57 milliárdos költségvetési kiadásban a több mint 146 millió forintos reklám-és propagandaköltés is megjelent.

Kicsit lejjebb aztán részletezik is személyi kiadásokat. Tavaly Palkovics László miniszter 23,7 milliót kapott törvényesen, plusz 400 ezer béren kívüli, és 12 költségtérítés. Gazsó Balázs közigazgatási államtitkár például 21 milliót kapott, de nekik jutott jutalom is: öt és félmillió forint.

Hét ember osztozott az államtitkároknak szánt 151 milliós bérkeretből (átlagosan fejenként 21 millió forint). A legnagyobb bértömeget,

több mint 3,2 milliárd forintot az 567(!) darab vezető-kormánytanácsos, vezető hivatalitanácsos, vezető-tanácsos közt osztották szét

(évi 5,5 millió forint), megspékelve átlagosan 625 ezer forintnyi jutalommal.

Érdekességképpen, az ITM-nél volt 55 fizikai alkalmazott is. A munkabérük összesen 589 837 224 forint, ami azt jelenti, hogy átlagosan tavaly fejenként 10 724 313 forintot kerestek, ami messze az átlag feletti fizetésnek tűnik.

A beszámoló szerint 1 816 volt a foglalkoztatottak száma a minisztériumban 2021-ben, míg a munkajogi zárlétszám meghaladta a kétezret.