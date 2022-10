Ön szerint melyik élelmiszert tegye olcsóbbá Orbán Viktor? A csirkeláb most mennyi?

Orbán Viktor miniszterelnök újra elhúzta a mézesmadzagot, ugyanis a mai rádiósinterjújában arról beszélt, hogy bizonyos termékek árát hatósági áron lefagyasztják, s bár született erről kormánydöntés, mégsem árult el részleteket.

Orbán Viktor a Kossuth rádió péntek reggeli műsorában elmondta: a múlt heti uniós csúcson "mindenki idegesebb volt a szokásosnál", hiszen minden országban tovább nő a feszültség. Úgy értékelt, hogy a józan ész előbb-utóbb teret nyer, márpedig egy háborúnak úgy lehet véget vetni, ha megegyeznek a szembenálló felek. A háború végigvitele ugyanis azt jelentené, hogy még évekig tart a küzdelem.

A kormányfő jelezte, hogy három nagy kiadás körvonalazódik, amelyet a háborút támogató Nyugatnak állnia kell: a háború mellett az újjáépítés költsége, amelynél "beláthatatlanul nagy számok" hangzanak el, ehhez jönnek még az Ukrajna működéséhez szükséges pénzek, hiszen a szomszédos ország már a háború előtt sem tudott annyi pénzt előállítani, "amennyibe az ukrán nép élete kerül".

Magyarország el tudja látni magát gázzal, a nyugatiak nem

- jelentette ki.

"Mi ügyesebbek vagyunk a gázbeszerzésben önállóan, mint ha másokra várnánk"

- indokolta a kormányfő, hogy Magyarország miért nem vesz részt a közös uniós vásárlásban. Az ország csak rosszul járna azzal, ha bekapcsolódna a közös folyamatba, így azt támogatta, hogy a részvétel önkéntes legyen - fejtette ki.

A miniszterelnök az uniós szolidaritási mechanizmus tervét is bírálta. Hangsúlyozta: Magyarország nem támogatja annak kötelezővé tételét, hogy miután az ország megoldotta az egész éves gázellátását, át kelljen adnia gázt azon országoknak, amelyek erre nem voltak képesek, mert támogatták az Oroszországgal szembeni szankciókat.

Arról is beszélt, hogy a magas árak mögött jelentős részben a szankciók állnak.

Közölte, hogy a kormány a következő hetekben várhatóan újabb termékekkel bővíti a központilag maximált árú termékek listáját. Beszámolt arról is, hogy a cégek számára rendelkezésre álló hitelek kamatát megállítják 7,7-8 százalék körül. Ennek költségeit a bankoknak kell majd kifizetniük - tette hozzá.

Szólt a kormány azon céljáról is, hogy 2023 év végére az infláció egy számjegyű legyen.

Nem jó dolog, amikor be kell avatkozni a gazdaság bonyolult rendszerébe, de bizonyos krízishelyzetek ezt indokolják - hangsúlyozta Orbán Viktor.

Annak a belátása hoz majd változást, hogy a szankciók magasabb energiaárakhoz vezetnek. A magas energiaárak felelősek az inflációért is – mondta a miniszterelnök. Ha kétszeresre mennek fel az energiaárak, az kétszeres áremelkedést is hozhat – tette hozzá. A kormányfő azt mondta, ha nem lennének szankciók, az infláció is legalább a felére csökkenne. Orbán Viktor elmondta, azért is fontos a konzultáció, hogy mindenki rájöjjön, veszélyben van. Elmondta, nekik mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy csökkenjen az infláció.