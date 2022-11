Az Orbán-kormány nem reagált arra, hogy Putyin szerint a magyaroknak is lehetne területi igénye Ukrajnától

Három országnak, Romániának, Lengyelországnak és Magyarországnak is lehetnek területi követelései Ukrajnával szemben, mivel erőszakkal vették el tőlük a ma Ukrajnához tartozó területeiket - többek között ezt fejtegette Vlagyimir Putyin orosz elnök a napokban az Orosz Történelmi és a Hadtörténeti Társaságok újjáalakulásának 10. évfordulója alkalmából rendezett találkozón. Az orosz államfő akkor arról is szólt, hogy szerinte a szovjet korszakban néhány orosz történelmi területet is átengedtek Ukrajnának.

Ahogyan arra a Magyar Hang rámutat, a Putyin által említett országok közül Románia már leszögezte, hogy nincsenek ilyen követelései, míg Lengyelország dezinformációk terjesztésével vádolta meg Putyint.