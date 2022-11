DK-s hátszéllel próbálja a Fidesz megbuktatni Balmazújváros összellenzéki polgármesterét

Egy újabb furcsa történettel gazdagodik a 2024-es önkormányzati választásokra való felkészülés: most Balmazújvárosban próbálkozik a Fidesz DK-s hátszéllel megbuktatni a városvezetést, és a három éve összellenzéki támogatással nyerő Hegedüs Péter polgármestert. (Emlékezetes, a helyi Fidesz és a DK közösen oszlatták fel a jászberényi testületet is, a városban időközi választások lesznek januárban).

A Hajdú-Bihar megyei településen a közel egy éve tartó elkeseredett politikai csatározás odáig fajult, hogy az önkormányzat renegát csoportja már szeptember 21. óta akadályozza, hogy a testület megszavazza a törvényben előírt költségvetési rendeletet, így a múlt hét végére konkrétan veszélybe került négyszáz önkormányzati dolgozó bérének a kifizetése. A több száz balmazújvárosi családon végül úgy lehetett csak segíteni, hogy az esetleges jogi következményeket is vállalva saját jogán indította meg a kifizetéseket Hegedüs Péter.

Jellemző a jól tervezett propagandakampányra, hogy a fizetések csúszását aztán az országos és megyei kormánypárti lapban is úgy állították be, mintha az a településvezetőnek állt volna politikai szándékában - és ezek a portálok természetesen megelégedettek azzal is, hogy mindössze egyetlen fideszes önkormányzati képviselőt, Tóth Attilát kérdezték meg az ügyről. Az összellenzéki polgármester álláspontjára nem voltak kíváncsiak.

Pedig csak elsőre tűnik bonyolultnak az ügy, Hedegüs Péter az Alfahír érdeklődésére készségesen magyarázta el, mit is művelt a Ferenczi Mária - Dobi Sándorné vezette hat képviselőből álló "DK-Fidesz-frakció".

Idén február 15-én fogadta el a tizenkét tagú testület az éves költségvetést, egyben meghatározták azt is, hogy legközelebb szeptember 21-én kell majd beszámolni a változásokról és kötelezően átvezetni azokat költségvetési rendeletbe. Minden büdzsé esetében vannak tervezett és terveken felüli kiadások és bevételek, főleg idén, amikor Orbán Viktor ígéretével ellentétben elszálltak az energiaárak és csökkentették a rezsicsökkentést. Ugyanakkor minden a tervezettől eltérő tételt határozattal fogadott el a testület - szögezte le Hegedüs Péter. Tehát azokat megszavazták az önkormányzati képviselők, így például azt is, hogy májusban forrást biztosítsanak laborszolgálatra, vagy hogy tartalékot képezzenek a megnövekedett rezsiköltségek miatt.

"Ott van minden határozat"

- reagált Hegedüs Péter az ellenzékének a vádjaira, hozzátéve, azzal hogy nem fogadták el a képviselők a költségvetési rendeletet, fennáll a mulasztásos törvénysértés lehetősége. S mivel a rendelet nem lett elfogadva, így - elképzelhető, hogy - nem volt törvényi alapja annak sem, hogy a közfoglalkoztatottak bérét elutalja az önkormányzat. Ennek esetleges következményeit magára vállalva, Hegedüs Péter élő videóban írta alá az utalások megindítását.

Kérdeztük a városvezetőt arról a fideszes vádról is, miszerint 560 millió forint elköltéséről nem tájékoztatta a testületet.

Ezt az állítását majd a bíróság előtt kell igazolnia Tóth Attilának

- figyelmeztetett Hegedüs Péter.

A történetnek ugyanakkor ezzel nincs vége. Jövő héten újabb testületi ülés lesz, amelyen a városvezetés ismét megpróbálja elfogadtatni a költségvetési rendeletet, ugyanis enélkül az intézmények működtetése is kérdésessé válik.