Független Rendőr Szakszervezet: Több település is rendőrőrs nélkül maradhat a bezárások nyomán

Elsőként az Alfahír számolt be arról, hogy energiatakarékosság miatt országosan 129 épületét zárta be az Országos Rendőrfőkapitányság (ORFK), azaz rendőrőrsöket, körzeti megbízotti irodákat, kollégiumokat zárt be - jelentős részben átmenetileg. Az érintett dolgozók ezért az érintett épületek helyett másutt folytatják munkájukat. Ezzel kapcsolatban Rétvári Bence belügyi államtitkár elismerte, hogy a fűtési szezon megkezdését követően egyes rendőrőrsök épülete használatának ideiglenes korlátozására került sor, ám azt is hangoztatta, hogy az elmúlt években nem szűnt meg egyetlen rendőrőrs sem, az ORFK azonban cáfolta lapunknak a kormánypárti politikus ez utóbbi állítását.

A Független Rendőr Szakszervezet (FRSZ) főtitkára ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy véleménye szerint gond lehet abból, hogy több település is rendőrőrs nélkül marad - derül ki az RTL Híradóból.

Akár 6-8-10 település egységét is érintheti, hogy nincs semmilyen rendőri szervezet a területükön

- fogalmazott Pongó Géza .

Bárdos Judit, a Belügyi, Rendvédelmi és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (BRDSZ) elnöke arról beszélt, kevés a rendőr, és nincsenek az épületek kihasználva, sok esetben csak egy-két fővel működtek.

Emellett a Zsaruellátó Egyesületnek rendőrök arról számoltak be, hogy például tilos telefont tölteni vagy vízmelegítőt használni a további takarékoskodás jegyében.