Rétvári szerint nem szűnt meg rendőrőrs az elmúlt években, 129 épületét mégis bezárta az ORFK

A rendőrőrsök utóbbi időszakban történt bezárásai kapcsán nyújtott be írásbeli kérdést Rétvári Bence belügyi államtitkárnak Sas Zoltán, a Jobbik országgyűlési képviselője. Elsőként az Alfahír számolt be arról, hogy energiatakarékosság miatt országosan 129 épületét zárta be az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK), köztük rendőrőrsökkel, körzeti megbízotti irodákkal és kollégiumokkal is. Nagyrészt (112) ideiglenesen, de több helyen (17) véglegesen.

Az ellenzéki politikus szerdán közösségi oldalán számolt be arról, hogy Rétvári erre vonatkozó válaszában azt írta:

az elmúlt években rendőrőrs nem szűnt meg, az Országos Rendőr-főkapitánysághoz rendőrőrs megszüntetésével kapcsolatos kezdeményezés vagy jelentés nem érkezett.

Ezzel szemben Sas rávilágított, az ORFK közlése szerint országosan 16 rendőrőrsöt, 78 körzeti megbízotti irodát, 5 autópálya rendőrséget, 7 egyéb rendőrségi épületet, valamint 23 oktatási vagy rekreációs épületet zárnak be.

Hát akkor hogy is van ez!?

- zárta reagáló bejegyzését Sas Zoltán.