Keresztesy Gergő: 60 ezer ember nem tudja megoldani a munkába járást?

"40 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI TELEPÜLÉS, 60 EZER LAKOSA NEM TUDNÁ MEGOLDANI A KÉT, VAGY HÁROM MŰSZAKOT DEBRECENBEN❗❗❗ Ahhoz, hogy a debreceni ipari beruházások azt eredményezzék, hogy a legtöbb Hajdú-Bihar megyei település profitálni tudjon belőle, fejlesztenünk kell a tömegközlekedést.

Miért is mondom ezt? Már foglalkoztam a kérdéssel többször is, most pedig újra előveszem a témát. Százával is felhúzhatjuk a gyárakat Debrecenben, ha a megyében élők nem tudnak bejárni dolgozni.