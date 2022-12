Országos munkabeszüntetés az iskolákban: széleskörű sztrájk és tiltakozás a tanároktól a szülőkig

December 8-ára, azaz a mai napra ismét országos sztrájkot hirdettek az oktatásban a pedagógus-szakszervezetek, és számos tanár vett részt a polgári engedetlenségben, amibe szülők és diákok is bekapcsolódtak. A csütörtöki akciók keretében több iskolában a diákok ülősztrájkkal állnak ki tanáraik mellett, továbbá ELTE-s oktatók és hallgatók közös demonstrációt szerveztek. Fővárosi iskolák szervezése révén több helyen forgalomlassítással kezdtek tiltakozni, és reggelre a Sándor-palotához is szerveződött egy tüntetés. A 24.hu beszámolója szerint száznál is több iskolában kezdtek sztrájkba, és

nem csupán a tanárok jelentős része csatlakozott a munkabeszüntetéshez, hanem szolidaritásból több szülő tartotta otthon iskolás gyermekét,

a XI. kerületi Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium Kincskereső Tagiskolája például csütörtökön rendkívüli tanítási szünetet rendelt el, miután az iskola egyetlen diákja sem jelent meg az intézményben.

A szülői közösség számos tagja olyannyira kiáll az oktatás ügye mellett, hogy egyikük a Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnáziumnál egy olyan táblát tartott a kezében, miszerint "azért kellenek tanárok, hogy a gyerekem ne legyen olyan buta, mint egy államtitkár". A 444.hu-n is megjelent képen látható, az üzenet megfogalmazója Hajzer Károly helyettes államtitkár szavaira reflektált, aki mondhatni "furcsállta" a tanársztrájkot.

A Karmelitától sárga rózsával a kezükben vonult át a Sándor-palota elé a Telex szerint 70-80 tüntető, kérdőre vonva a kormányt, miért nem az érintettek érdekeit képviselik, egyben felháborodásuknak is hangot adtak a tanárkirúgások miatt.

Emellett az ELTE ÁJK épülete előtti Egyetem teret reggel demonstrálók sokasága lepte el, ahogy azt az alábbi videóban is látni:

Az országos szintű sztrájkban a budapestieken túl a többi közt debreceni, nyíregyházi, szegedi, pécsi, vecsési és más vidéki iskolák is részt vállaltak.

Mint megírtuk, a fővárosi Reménység Katolikus Általános Iskola és Óvoda pedagógusai szolidaritási nyilatkozatot küldtek Pintér Sándor belügyminiszter, Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár, továbbá a Tankerületi Központok vezetői részére, bízva abban, hogy ezáltal hozzájárulhatnak a reményeik szerint immár a közjót szolgáló további döntések meghozatalához.