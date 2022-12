Gulyás Gergely: ahogy lesz uniós pénz, attól a pillanattól kezdve a pedagógusbéremelés megvalósul

Megvalósultak a magyar kormány által júniusban kitűzött célok - jelentette ki Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter kedden Budapesten, miután az uniós tagállamok nagykövetei hétfőn pozitívan értékelték a koronavírus-járvány utáni gazdasági helyreállítást segítő uniós források lehívását lehetővé tevő magyar helyreállítási tervet és annak hivatalos elfogadását javasolták az Európai Unió Tanácsának.

A miniszter sajtótájékoztatón emlékeztetett arra, az volt a céljuk, hogy december 31-ig megállapodjanak az Európai Bizottsággal a kohéziós pénzekről annak érdekében, hogy Magyarország a forrásvesztést elkerülje, továbbá az Európai Tanácsnak jóvá kell hagyni a magyar helyreállítási tervet.

Közölte, a hétfői döntés azt is jelenti, hogy Magyarország - a többi tagállamhoz hasonlóan - most már hozzáférhet az uniós forrásokhoz. A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF) keretében 2300 milliárd forint nyílik meg Magyarország számára - tette hozzá.

Navracsics Tibor azt mondta, az operatív programok esetében a magyar társfinanszírozással együtt 14 ezer milliárd forint áll rendelkezésre 2027 végéig.

Navracsics Tibor elmondta azt is, a tárgyalási stratégiájuk nyilvánvaló volt, nyitott pozíciókkal álltak hozzá, tehát minden olyan kérdés, aggály, ami a bizottság részéről érkezik, komoly tárgyalási alap, így megvitatják és állnak rendelkezésre.

A miniszter szerint ennek is volt köszönhető, hogy a jogállamisági eljárás keretében megállapodásra jutottak, ez tette lehetővé, hogy rákanyarodjanak a két nagy pénzügyi alappal kapcsolatos tárgyalásokra, ami tulajdonképpen már november végére meghozta az eredményét, a bizottság kiválónak tartja a magyar helyreállítási tervet, és a tartalmi részét illetően az operatív programoknál sem lát aggályt. Ami most történik, a nyugtázása az eddigi munkának, napokon belül aláírhatják a helyreállítási és a partnerségi megállapodásról szóló megállapodást is - írta az Index.

Gulyás Gergely hozzátette, hogy az Európai Unió Tanácsa levelet küldött, amely egyértelművé teszi, hogy a globális minimumadó elfogadása Magyarországot nem kényszeríti a jelenlegi adórendszer mellett – az iparűzési adó beszámítására tekintettel – adóemelésre.

A pedagógusok béremelésével kapcsolatban Gulyás Gergely közölte: ahogy lesz uniós pénz, attól a pillanattól kezdve a béremelés megvalósul. Ha január elsejével hozzáférhetővé válnak ezek a pénzek, akkor ez január elsejével van – tette hozzá a miniszter.

Tudjuk, hogy a magyar baloldal, és egyébként európai elvtársaik is azon dolgoznak, hogy ez ne így legyen. Mi meg azon dolgozunk, hogy lehessen tanárbéremelés. Ma úgy tűnik, hogy nincs akadálya, hogy ezekhez a forrásokhoz hozzájussunk, és ahogy hozzájutunk, abban a pillanatban a tanárbéremelés az ígért mértékben bekövetkezik – fogalmazott Gulyás Gergely.

Gulyás Gergely a horizontális feljogosító feltételekről elmondta, nincs ilyen tárgyalás, de a Bizottság abban a helyzetben van, hogy bármikor szabhat ilyet, politikai döntés, hogy akarnak-e pénzt adni. Amíg nem írják alá a megállapodásokat, addig ez a kérdés nyitott, ettől függ, hogy már január elsejétől bekövetkezik-e a pedagógus-béremelés.